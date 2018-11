Intern conflict bij 50Plus krijgt juridisch tintje

Goedemiddag,

Vijandelijke sferen binnen 50Plus, waar partijvoorzitter Geert Dales in onmin leeft met de helft van zijn bestuur en zelfs een aangifte van laster en smaad van een oud-bestuurslid heeft ontvangen.

Premier Rutte heeft zo zijn eigen kopzorgen: ondanks zijn persoonlijke bemoeienis en een nachtelijke marathonsessie slaagt het kabinet er maar niet in een pensioenakkoord te bereiken.

AANGIFTE VAN DE DAG

Intern conflict 50Plus krijgt juridisch tintje

Nooit meer bestuurlijke ruzies, zworen de nieuwe bestuursleden van 50Plus bij hun aantreden in mei. Een half jaar later liggen zij hopeloos met elkaar overhoop: vier bestuursleden (waaronder voorzitter Geert Dales) staan lijnrecht tegenover drie anderen in een verhitte machtsstrijd. Daar houdt de heisa niet op: een ander bestuurslid dat al in augustus met ruzie vertrok, blijkt aangifte tegen Dales te hebben gedaan wegens laster en smaad.

Aanleiding zijn eerdere uitlatingen van Dales in deze Dagkoersen. Daarin ging hij in op een royementsprocedure die op dat moment tegen oud-bestuurslid Sjanie Donker zou lopen. De reden voor het royement was het vermeende doorsturen van interne mails naar NRC. ‘Een normaal lid doet zoiets niet, een hoofdbestuurslid al helemaal niet’, zei Dales op 8 oktober. ‘Dit is nou een goed voorbeeld van iets wat straks echt niet meer mag.’

Dat was tegen het zere been van Donker. Volgens haar liep - en loopt - er helemaal geen royementsprocedure tegen haar. ‘Dales schaadt mijn goede naam.’ Daarom heeft zij aangifte gedaan van laster en smaad. Donker zegt dat zij enkel haar ontslagbrief naar NRC heeft gestuurd. Voor haar voormalig collega heeft ze geen goed woord over. ‘Ik kom net terug van de cursus ‘Ik weet dat u liegt’. Die had ik een paar maanden geleden moeten hebben.’

Geconfronteerd met de aangifte begint Dales te lachen. ‘Dat is mijn reactie. Ik wens haar veel plezier met alles.’

PROEFBALLON VAN DE DAG

VVD: Meer geld naar carnaval en carbidschieten

Thierry Aartsen (tweede van links) en Klaas Dijkhoff (derde van links) voor het stadhuis in Breda tijdens carnaval. Beeld Quinten Bertens

Meer geld naar nieuwe kostuums voor de schutterijen in Limburg en de gilden in Gelderland. En minder naar de kostuums van de Nederlandse Opera of het Nationale Toneel. Kort samengevat is dat de draai die de VVD wil geven aan het cultuurbeleid. ‘Op volkscultuur wordt in Den Haag nog wel eens neergekeken’, zegt het Bredase Kamerlid Thierry Aartsen (28), woordvoerder cultuur en media. ‘De verhouding is scheef, dat moet eerlijker.’

Aartsen wil meer geld uit het Fonds voor Cultuurparticipatie naar volkscultuur. Na 2021 moet een structurele verschuiving volgen naar regionale amateurinitiatieven. ‘Dat kan het bloemencorso zijn, met mensen die bij bakkers en slagers geld ophalen en dan in grote tenten die wagens versieren, blauwbekkend van de kou.’

Ook denkt hij aan ringsteken, carbidschieten en kaatsen en uiteraard 'zijn’ carnaval. ‘In Den Haag lijkt het alsof alleen hoge cultuur bestaat, daar krijg ik jeuk van. Mijn kreet is: dat is óók cultuur.’ Aan laatdunkende uitlatingen over zulke volkse bezigheden heeft het nieuwbakken VVD-Kamerlid dan ook geen boodschap. ‘Je kunt er kneuterig en lacherig over doen, maar doe dat lekker met je chablistje in het Concertgebouw. Niet in Den Haag.’

Het is toch een wonderbaarlijke transformatie, die van de VVD. Een partij die je toch vooral associeerde met de 'hogere klassen', heeft een carnavalsvierder als fractievoorzitter, roept dingen als "pleur op" en komt nu op voor volkscultuur https://t.co/EHa9uJQ3wh Willem de Gelder

VERKIEZING VAN DE DAG

Mei Li Vos gaat senaatsfractie PvdA leiden

Mei Li Vos en Ruud Koole (R) tijdens het eerste debat van PvdA-kandidaten voor het lijsttrekkerschap in de Eerste Kamer. Beeld ANP

In de gekozen burgemeester ziet de PvdA niets, maar de partij was wel te porren voor een lijsttrekkersverkiezing voor de niet direct te kiezen Eerste Kamer. Tot donderdag mochten leden per post of internet hun stem uitbrengen. De winnaar werd vandaag bekend: het is Mei Li Vos (48) die de PvdA-kar mag gaan trekken.

Daarmee verslaat zij Ruud Koole, Jeroen Recourt en Esther-Mirjam Sent, de huidige voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Omdat geen van de kandidaten meteen een absolute meerderheid behaalde, waren drie stemrondes nodig. In de laatste ronde kwam Vos als winnaar uit de bus met 56 procent van de stemmen.

In een verklaring toont PvdA-partijvoorzitter Nelle Vedelaar zich verheugd over de verkiezing van Vos, die eerder Tweede Kamerlid voor de partij was. ‘Met Mei Li hebben we een enthousiaste en uitgesproken lijsttrekker, die het sociaaldemocratische geluid in de senaat straks goed kan vertolken.’ Of de andere partijen open staan voor dat PvdA-geluid valt nog te bezien: ook in de Eerste Kamer verliest de partij naar verwachting een fiks aantal zetels.

PENSIOENAKKOORD BLIJFT UIT

Na nacht doorhalen nog geen witte rook

De hele nacht wachtte de parlementaire pers op het ministerie van Sociale Zaken op het verlossende woord van Mark Rutte. Zouden kabinet, vakbeweging en werkgevers eindelijk tot een pensioenakkoord komen? Om zes uur vanochtend moest de premier de wanhopig geworden journalisten teleurstellen. Nee, er ligt nog geen akkoord.

Op chocomel getrakteerd door chauffeur van Koolmees. 02:38 en we wachten nog op #pensioenakkoord . Lien Martin-van der Leij

Voor wie het weten wil: Ja de pensioenonderhandeling is nog steeds bezig... we zijn inmiddels in uur acht. pic.twitter.com/GA6y1gxhfX Lars Geerts

"Ed, waar ben je?" Dat je vragen over Brexit en pensioenen wilt ontlopen maar je chauffeur is in geen velden of wegen te bekennen @minpres #brexit #pensioenakkoord pic.twitter.com/wtv4ATBg7M Roel Schreinemachers

‘We zijn echt tot het gaatje gegaan’, zei Rutte na afloop. ‘Iedereen gaat dat eens even op zich laten inwerken. Dan gaan we het begin volgende week of in de loop van volgende week weer oppakken.’ Rutte, die sinds deze week zelf aanschuift in de hoop een doorbraak te forceren, zei niet teleurgesteld te zijn. ‘Er is vreselijk hard gewerkt.’

Hij wilde niet ingaan op eventuele pijnpunten, maar duidelijk is dat over een drietal zaken nog stevig wordt onderhandeld. Op tafel liggen een voorstel tot pensioenopbouw voor zzp’ers, een langzamere verhoging van de AOW-leeftijd en het laten verdwijnen van de boete op vroegpensioenregelingen. Een wensenlijst die politiek gevoelig ligt en de schatkist zeker geld gaat kosten. Niet gek dus dat Rutte bereid was tot het gaatje te gaan.

In het weekend kunnen de onderhandelingspartners de nachtbrakende marathonsessie laten bezinken, daarna gaan zij verder. En dan ‘moet het wel een keer klaar zijn’ , zoals Rutte bij het ingaan van de lange nacht al zei.

EN DAN NOG EVEN DIT

Staat vecht Urgenda-uitspraak aan

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD). Beeld ANP

Het kabinet gaat in cassatie in de door Urgenda aangespannen klimaatrechtzaak. De rechtbank en het hof verplichtten het kabinet daarin meer te doen aan de uitstoot van broeikasgassen. In 2020 moet de uitstoot met 25 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Minister Eric Wiebes (Klimaat) noemt het besluit tot cassatie ‘een principiële kwestie’; hij wil weten of de rechter zomaar op zijn ministersstoel mocht gaan zitten.

Kinderen doen het senatoren voor

Felle debatten in de Eerste Kamer vandaag, waar basisschoolleerlingen uit Uithoorn, Zwanenburg en Haren zich voor één dag senatoren waanden. De debatonderwerpen waren niet mis: zo moesten de leerlingen verdedigen dat het online delen van foto's van anderen verboden moet worden. Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol (71) werd het hemd van het lijf gevraagd: ‘Voorzitter, u wilt toch niet dat naaktfoto's verspreid worden van u?’

Voorzitter, u wilt toch niet dat naaktfoto's verspreid worden van u of kleinkinderen? Vz. @EersteKamer @Ankiebroekers-Knol: Naaktfoto van mij? Lijkt me niet zo'n goed idee! #finaledebat #DerdeKamer (2) pic.twitter.com/32Hm4J9Bbc ProDemos

