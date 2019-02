Interim-president Juan Guaidó: ‘Onze strijd zal snel uitmonden in herstel van onze vrijheid’

Juan Guaidó vlak voordat hij zichzelf uitriep tot interim-president. Beeld Reuters

Maandagochtend stroomde de inbox van Juan Guaidó vol met steunbetuigingen uit Europese landen. Ook Nederland besloot de 35-jarige politicus te erkennen als president van Venezuela. ‘De steun van Nederland en Europa is heel belangrijk’, aldus Guaidó. ‘Ze erkennen hiermee onze strijd, die nu snel zal uitmonden in het herstel van onze vrijheid.’

Hoewel de socialistische autocraat Nicolás Maduro geen aanstalten maakt op te stappen, gaat Guaidó gestaag door met zijn pogingen de koers van Venezuela te veranderen. ‘Ik doe gewoon mijn werk’, aldus de interim-president maandagochtend in een interview met de Volkskrant. Deze week ligt de focus op noodhulp, de eerste vrachtwagens met voedsel en medicijnen komen deze week vanuit Colombia het land in. ‘We hebben geen tijd te verliezen.’

De regering van Nicolás Maduro heeft humanitaire hulp altijd geweigerd. ‘We zijn geen bedelaars’, zei Maduro zondag nog. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat de hulpgoederen daadwerkelijk het land in komen?

‘Maduro ontkent dat humanitaire hulp nodig is. Maar in Venezuela zijn zeker 250 duizend levens in gevaar door gebrek aan voedsel en medicijnen. Er gaan hier kinderen dood van de honger.

‘De ordetroepen aan de grens met Colombia moeten een belangrijke keuze maken: scharen ze zich aan de kant van de grondwet? Kiezen ze voor het redden van doodzieke patiënten? Of houden ze levensreddende medicijnen voor hun landgenoten tegen? Maar we houden ook rekening met het scenario dat ze de noodhulp in beslag nemen of stelen.’

Verwacht u dat Maduro snel ten val komt?

‘Dat hoop ik natuurlijk. En ik hoop ook dat hij op vreedzame wijze vertrekt, met zo min mogelijk sociale kosten voor de bevolking. Op die manier kunnen we snel beginnen met de wederopbouw, vrije verkiezingen organiseren en buitenlandse investeerders binnenhalen.

‘Maar Maduro lijkt heel ver verwijderd van de realiteit, en dat baart me grote zorgen. Hij blijft ontkennen dat we humanitaire hulp nodig hebben, hij blijft ontkennen dat er een Venezolaanse vluchtelingencrisis bestaat. Het beste zou zijn als hij gewoon zou opstappen. Maar we kunnen niet rekenen op de goede wil van een dictator. Dus we moeten druk blijven uitoefenen.’

Als die druk niet voldoende blijkt, staat u dan open voor militaire interventie van de Verenigde Staten of andere landen?

‘Die vraag stellen journalisten me voortdurend.’ Guaidó slaakt een diepe zucht.

‘Wij hebben op dit moment een crisis van soevereiniteit, omdat Maduro delen van ons territorium ter beschikking heeft gesteld aan de Colombiaanse guerrillabeweging ELN. Het gaat om regio’s met veel goud, diamanten en andere mineralen. De ELN haalt hier goud uit de grond en gebruikt de inkomsten om wapens te kopen waarmee ze in Colombia aanslagen plegen. Colombia heeft het recht zijn grenzen te beschermen.’

U sluit militaire interventie dus niet uit?

‘We zullen alles doen wat in ons bereik ligt om een einde te maken aan de usurpatie. We zullen alles doen wat in onze macht ligt om vrije verkiezingen te kunnen organiseren en stabiliteit te brengen.’

Vorige week stonden elitetroepen voor de deur van het huis waar uw vrouw en dochter zich bevonden, zelf werd u enkele weken geleden uit uw auto gesleurd door de geheime dienst. Hoeveel zorgen maakt u zich over uw veiligheid?

‘Iedereen die zich kritisch uit over het regime loopt risico’s. Ik verzet me al tegen dit regime sinds mijn studententijd, mijn vrienden en ik zijn vervolgd, opgepakt en vastgezet. We worden voortdurend bedreigd, ze intimideren onze familie’s. We kennen hun methodes en weten inmiddels wel welke veiligheidsmaatregelen we moeten nemen.’

Wat betekent dit voor u persoonlijk? U verblijft op geheime locaties, uw leven ligt flink overhoop.

‘In Venezuela heeft niemand een normaal leven. Normaal is dat je naar de supermarkt kunt gaan om eten te kopen. Normaal is dat er medicijnen zijn in de apotheek. Die normaliteit hebben we hier allang niet meer. ’s Avonds kun je de straat niet op omdat het te onveilig is. Je auto kun je niet gebruiken omdat er geen motorolie te krijgen is.

‘Ik heb heel rigoureuze veiligheidsmaatregelen genomen, maar daarbij probeer ik wel mijn routine te bewaren. Vooral vanwege mijn dochter die zondag 21 maanden oud is geworden.’

Uw stijl en voorkomen worden vergeleken met die van de Amerikaanse oud-president Barack Obama. Uw belangrijkste bondgenoot op dit moment is Donald Trump, een totaal ander type politicus. Met wie van de twee identificeert u zich meer?

‘Ik denk dat er bepaalde karakteristieken zijn die mensen in verband brengen met leiderschap, karakteristieken die ze zowel in mij als in Obama zien. En fysiek zijn er natuurlijk ook overeenkomsten. Maar ik wil een eigen stijl hebben, een eigen identiteit.’

Lachend: ‘Ik voel me meer creools dan een arepa (typisch Venezolaanse mais tortilla, red.).’

‘Ik ga geen uitspraken doen over wie een betere president van de VS was. Dat is aan de Amerikanen. Wel ben ik Trump heel dankbaar omdat hij zich in heldere woorden uitspreekt over wat er in Venezuela aan de hand is. Overigens doen ook andere staatshoofden dat, van verschillende politieke kleuren. Het conflict in Venezuela kun je niet in een links-rechts hokje stoppen. Het gaat om fundamentele zaken als vrijheid, democratie en burgerrechten.’