Integriteitscommissie wil schorsing Baudet wegens verzwijgen nevenfuncties

Thierry Baudet (FvD) tijdens een debat voorafgaand aan de allereerste top van de Europese politieke gemeenschap en de informele Europese Raad een dag later. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft dit donderdag namens het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, aan alle Kamerleden geschreven. Over het opleggen van deze sanctie stemt de Kamer dinsdag, zonder nadere beraadslaging. De straf hangt Baudet boven het hoofd, omdat hij weigert zijn nevenfunctie als bestuurslid van de Amsterdam Media Group bv te laten vastleggen in het register van nevenactiviteiten van de Tweede Kamer.

Baudet is al eerder berispt voor het niet opgeven van nevenfuncties, wat het College als ‘verzwarende omstandigheden’ laat meewegen. Naast Baudet krijgen ook FvD-Kamerleden Freek Jansen en Gideon van Meijeren de aanwijzing om hun bestuurslidmaatschap van hetzelfde bedrijf te laten registreren. Zij worden berispt voor hun verzuim hierin tot nu toe.

Klacht acht partijen

Aan de eventuele schorsing van Baudet ging een klacht van acht partijen vooraf. VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt vonden dat Baudet zich aan de regels van het parlement moest houden. Zij hebben bij elkaar een meerderheid, wat het voor de hand liggend maakt dat de voorgestelde schorsing dinsdag wordt bekrachtigd.

Het College schrijft dat de drie FvD-Kamerleden ‘op geen enkele wijze hebben meegewerkt aan het onderzoek’. Niet is komen vast te staan of Baudet en de twee anderen inkomsten uit hun nevenfuncties hebben verkregen. Baudet voerde enkele weken lang de Bestseller Top 60 aan met zijn boek Het coronabedrog, maar de commissie schrijft dat ‘de bv nog geen verplichting heeft om financiële jaarstukken te registreren’.

Het bedrijf Amsterdam Media Group bv staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met als doel ‘het beheren van een uitgeverij en beheersactiviteiten’ en gebruikt ook de handelsnaam Amsterdam Books. Door de bestuursfuncties niet te melden, voldoen de drie Kamerleden niet aan de registratieverplichtingen van de Tweede Kamer ‘die het ambt hun oplegt’, oordeelt de commissie.

Open en transparant

‘Kamerleden mogen nevenfuncties vervullen, maar zij dienen (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen, en open en transparant te zijn door de nevenfuncties (zeker die van commerciële aard) in de openbare registers te registreren’, aldus de commissie, die in maart 2021 door de Kamer is ingesteld. Zij staat onder voorzitterschap van voormalig staatsraad Horstink-von Meyenfeldt.

Het is nog niet eerder voorgekomen in de parlementaire geschiedenis dat een Kamerlid voor een week wordt geschorst. Tot nu toe werden Kamerleden hooguit voor één dag uitgesloten. Met de aanstaande schorsing worden de toch al gespannen verhoudingen tussen Forum voor Democratie en de rest van het parlement verder op scherp gezet.