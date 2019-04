Instroom asielzoekers neemt af, vijfde kwartaal op rij minder nareizigers

Het asielzoekerscentrum in Gilze. Beeld ANP

In het eerste kwartaal van 2019 vroegen 5.405 mensen voor het eerst asiel aan. Het aantal nareizende gezinsleden betrof 840. Het aantal eerste asielverzoeken was ruim 400 lager dan in het laatste kwartaal van 2018, maar 1.250 hoger dan in het eerste kwartaal van 2018 en ook hoger dan in dezelfde periode in 2017. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, in het vierde kwartaal van 2015, kwamen er bijna 24 duizend asielzoekers naar Nederland.

Syriërs vormen nog steeds de grootste groep migranten: 585 van hen vroegen in het eerste kwartaal asiel aan. Opvallend is het sterk toegenomen aantal Nigerianen dat in Nederland asiel aanvraagt. Dat waren er de eerste drie maanden van dit jaar 485, ten opzichte van 80 een jaar eerder. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in februari had het Afrikaanse land te kampen met aanslagen van de extremistische islamitische groepering Boko Haram. Ook de instroom van Iraniërs nam toe tot 470, tegenover 230 in het eerste kwartaal van 2018.

Gemiddeld was 55 procent van de asielzoekers in het eerste kwartaal van 2019 een volwassen man, 19 procent een volwassen vrouw en 26 procent een kind jonger dan 18 jaar. De Algerijnse asielzoekers waren vooral mannen (88 procent). Het aandeel mannen was bij Iraanse (45 procent), Moldavische (30 procent) en Turkse (49 procent) asielzoekers relatief laag. Het aandeel kinderen was het hoogst bij de Moldavische (40 procent) en Iraakse asielzoekers (37 procent).