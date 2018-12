Installateurs: warmtepomp ongeschikt voor oude huizen

Een warmtepomp. Beeld ANP

Vanaf 2021 wordt het wellicht verboden nog een gasgestookte cv-ketel te plaatsen voor verwarming en warm water. Dat voorstel ligt op tafel bij de onderhandelingen over het nieuwe Klimaatakkoord.

Overstappen op stadsverwarming of elektrische warmtepompen is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, zo is de consensus. Een warmtepomp is een soort omgekeerde koelkast, die zonder gas te verstoken warmte uit lucht of bodem haalt. Dat is milieuvriendelijker dan gasgestookte cv-ketels.

Maar al langer is duidelijk dat warmtepompen niet alleen voordelen hebben. Ze zijn aanzienlijk duurder dan cv-ketels, kunnen herrie maken, nemen nogal wat ruimte in en gebruiken veel stroom. Ook functioneren ze het best in combinatie met vloerverwarming of moderne (lage temperatuur-)radiotoren en vereisen warmtepompen hoogwaardige isolatie van vloeren, daken, muren en glas.

Dat laatste is met name in oudere huizen een probleem, zeggen installateurs. Zo’n 60 procent van de Nederlandse woningvoorraad stamt van voor 1984. De Consumentenbond krijgt veel vragen van bezorgde consumenten over vervanging van hun oude ketel. ‘In oudere huizen is de warmtepomp zeker niet het ei van Columbus’, zegt een woordvoerster tegen de Telegraaf.

De Vereniging Eigen Huis zegt in de krant de warmtepompklachten te herkennen. ‘Daarom streden wij aan de klimaattafels vanaf het begin tegen een verbod op nieuwe cv-ketels. Een warmtepomp is slechts het sluitstuk van de verduurzaming van een huis. Eerst moeten we de isolatie aanpakken.’

De ontwikkeling van de techniek achter warmtepompen gaat ondertussen snel. Zo komen er modellen op de markt die wel werken met traditionele (hoge temperatuur-)radiatoren. Dat scheelt een prijzige vervanging van het warmteafgiftesysteem.

Op dit moment heeft nog zo’n 90 procent van de ruim 8 miljoen huizen in Nederland een cv-ketel. Een bijkomend probleem is dat de installatiebranche problemen heeft met het vinden van personeel, terwijl het installeren van een warmtepomp juist veel tijdrovender is dan het plaatsen van een ketel.