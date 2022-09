Inspecties willen crisisaanpak in falende jeugdbescherming

De twee inspecties zeggen dat hun mogelijkheden zijn uitgeput om de jeugdbeschermingsketen te verbeteren. Beeld Getty

Dit kondigden de twee inspecties dinsdagmiddag aan. Zij zeggen dat, na jaren van waarschuwen, aanspreken en maatregelen opleggen, hun mogelijkheden zijn uitgeput om de noodzakelijke verbeteringen te bewerkstelligen in de jeugdbeschermingsketen. ‘De overheid moet direct in actie komen met een crisisaanpak, nu zij faalt om kwetsbare kinderen te beschermen’, stellen hoofdinspecteurs Angela van der Putten (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en Hans Faber (Inspectie Justitie en Veiligheid).

De inspecties wijzen erop dat de overheid verplicht is om kinderen in de knel te beschermen, bijvoorbeeld als zij worden mishandeld, misbruikt, verwaarloosd of in hun ontwikkeling worden bedreigd. De kinderrechter legt dan op dat deze kinderen onder toezicht van de jeugdbescherming komen te staan en eventueel uit huis worden geplaatst.

Personeelstekorten

Al eind 2019 kwamen de inspecties met het alarmsignaal dat de overheid de kinderen in zulke penibele situaties onvoldoende beschermt. De jeugdbeschermingsorganisaties kampen met personeelstekorten waardoor kinderen soms maanden moeten wachten op een voogd. Ook is er onvoldoende jeugdhulp beschikbaar door gebrek aan mensen of de bureaucratie bij gemeenten.

Ook in de jaren erna hebben de inspecties keer op keer op deze tekortkomingen gewezen. Omdat verbeteringen uitblijven, zien zij zich nu genoodzaakt deze opvallende stap te nemen. Zij beëindigen per direct de lopende verscherpte toezichten in Noord-Holland en Brabant, terwijl de doelstellingen nog niet zijn behaald: dat elk kind met een kinderbeschermingsmaatregel tijdig een vaste jeugdbeschermer krijgt en passende hulp.

De inspecties stoppen niet helemaal met hun toezicht op de uitvoering van de jeugdbescherming, benadrukken ze. ‘We blijven kijken naar wat de instellingen zelf kunnen verbeteren in hun eigen organisatie’, zeggen ze in een gezamenlijke verklaring. Maar: ‘Als het niet lukt om kinderen te beschermen als gevolg van factoren waar ze geen invloed op hebben, dan zullen wij de instellingen daarop niet meer aanspreken of een maatregel opleggen. Bijvoorbeeld als er geen plekken beschikbaar zijn in de specialistische jeugdzorg, denk daarbij aan de Jeugd GGZ.’

Minister Weerwind

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (jeugdzorg) kondigden enkele maanden geleden in een gezamenlijke Kamerbrief verbeteringen aan. Zo zouden kinderen in de jeugdbescherming met voorrang de benodigde jeugdhulp moeten krijgen. Maar de toezeggingen hebben volgens de inspecties nog niet tot zichtbaar resultaat geleid.

De woordvoerder van Weerwind kondigt aan dat de twee verantwoordelijke bewindslieden woensdag een ‘stappenplan’ naar de Kamer sturen met te nemen maatregelen. Donderdag is er een spoeddebat over de jeugdbescherming, naar aanleiding van het vernietigende rapport vorige week van onderzoeksinstituut WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In dat rapport stelden de onderzoekers de legitimiteit van het overheidsingrijpen in gezinnen ter discussie vanwege het falende jeugdbeschermingsstelsel. De problemen in de jeugdzorg en de jeugdbescherming zijn volgens hen zo groot dat het de vraag is of de overheid nog wel het recht heeft om in te grijpen in een gezin, met bijvoorbeeld uithuisplaatsing van een kind. ‘Minister Weerwind ziet het als zijn missie om de situatie snel te verbeteren’, zegt zijn woordvoerder.