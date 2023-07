Inspecties uiten kritiek op jeugdgevangenis in Breda, na sterfgevallen: ‘onvoldoende alert op veiligheidsrisico’s’

Een cel in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Beeld Marcel van den Bergh

‘Dat twee dergelijke incidenten hebben plaatsgevonden vanuit een justitiële jeugdinrichting, met de oorzaken die de Inspectie daarvoor aanwijst, vind ik onacceptabel’, schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming in een reactie aan de Tweede Kamer. ‘Dat geeft extra reden tot zorg.’

Januari vorig jaar gijzelde een 21-jarige gevangene twee werknemers van Den Hey-Acker die hem met een auto kwamen ophalen van onbegeleid verlof. Hij dwong de personeelsleden naar België te rijden, en liet hen vrij. Een tijdje later reden politieagenten hem klem, na een achtervolging. Toen ze de ontsnapte gedetineerde probeerden aan te houden, werd hij doodgeschoten.

Uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat Den Hey-Acker ervoor koos de jongen ‘erg snel’ en relatief veel verlof te geven, terwijl de risico’s dat hij zou vluchten of recidiveren erg groot waren. Omdat deze gevangene vier dagen per week werkte, buiten sportte en therapie volgde, hadden behandelaars in de inrichting te weinig zicht op hem.

Onvoldoende aandacht

Als de jongen al aanwezig was in zijn eigen leefgroep, met zeven andere gedetineerden en twee groepsleiders, zat hij vaak op zijn kamer, of kreeg hij onvoldoende aandacht. Dat kwam onder meer doordat de gevangenis kampte met een personeelstekort. Door de hoge werkdruk kon ‘de veiligheid van de jongeren, medewerkers en de maatschappij niet meer gewaarborgd worden’, is een van de conclusies van het rapport.

Onvoldoende alertheid was ook een probleem in de periode voor een tragische gebeurtenis in april 2022. Toen stak een 19-jarige gevangene in de huiskamer van de leefgroep met een koksmes in op twee groepsgenoten. De 18-jarige Louc kwam daarbij om het leven.

Volgens de Inspecties handelden personeelsleden op de dag zelf grotendeels volgens de afspraken, maar hadden ze in de aanloop naar dat incident meer aandacht moeten hebben voor eventuele risico’s. Bekend was dat de 19-jarige jongen met enige regelmaat zeer agressief was, en dat medewerkers het moeilijk vonden om hem te ‘lezen’, waardoor hij onvoorspelbaar was. Dat is onvoldoende meegewogen, staat in het rapport.

Bewoners van justitiële jeugdinrichtingen zijn door de jaren heen moeilijker te behandelen geworden, constateren de onderzoekers. Ze lijden aan complexere persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische problemen en ze zijn vaker ook buiten de inrichting betrokken bij steekincidenten. Daarom is er ‘meer aandacht nodig voor interne veiligheid’.

Minister neemt aanbevelingen over

Weerwind betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en laat weten dat hij zich de conclusies van de Inspecties aantrekt. Daaraan voegt de minister toe dat hij zich realiseert dat medewerkers van jeugdgevangenissen dagelijks onder moeilijke omstandigheden werken. Hij zegt daar grote waardering voor te hebben.

In februari dit jaar kondigde Weerwind al aan dat er voortaan niet langer twee groepsleiders op een leefgroep staan, maar drie. Ook houden personeelsleden vaker bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. Tot voor kort schoot dat er in alle drukte te vaak bij in. Voortaan mogen ook uitzendkrachten dossiers van gedetineerden inzien.

De minister en de Dienst Justitiële Jeugd Inrichtingen gaan bekijken of jonge gedetineerden te snel weer op verlof mogen. En ze gaan onderzoek doen naar de veiligheid van personeelsleden op dit soort locaties.