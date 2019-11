Inspecties slaan alarm: niveau jeugdbescherming is onacceptabel laag

Beeld ANP XTRA

De jeugdbescherming en -reclassering in Nederland zijn op een onacceptabel laag niveau beland. Mishandelde en verwaarloosde kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, de wachtlijsten zijn veel te lang. De overheid moet onmiddellijk zorgen voor meer geld en personeel. Op de langere termijn moet het jeugdstelsel op de schop.

Dit schrijven de inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid in een gezamenlijk rapport dat vrijdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Zij halen daarmee scherp uit naar hun eigen ministers, Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming).

De ministers moeten de regie, die nu bij de gemeenten ligt, weer in handen nemen om de problemen aan te pakken en de wachtlijsten te bekorten, stellen de inspecties. In 2015 legde het Rijk de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten en voerde het tegelijk forse bezuinigingen door. Die decentralisatie heeft tot grote problemen geleid, aldus het rapport.

Jeugdwet aanpassen

‘Een verontrustende conclusie’, reageert minister Dekker op het rapport. Gemeenten moeten volgens hem laten zien ‘dat zij hun verantwoordelijkheid serieus nemen’ en ze moeten de instellingen voor jeugdbescherming en -reclassering de ruimte geven om hun werk goed te kunnen doen. ‘Reële’ tarieven, het verlagen van de werkdruk en het terugdringen van bureaucratie bij het inzetten van jeugdhulp zijn volgens hem daarbij een vereiste. Dekker wil de Jeugdwet aanpassen, zodat het kabinet meer mogelijkheden heeft om de noodzakelijke veranderingen af te dwingen.

Het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd toont aan dat het systeem volledig is vastgelopen. Zo’n 60 procent van de kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel wordt niet op tijd gezien. Meer dan de helft van de 26 Veilig Thuis-organisaties, meldpunten voor kindermishandeling, klaagde het afgelopen jaar bij de inspectie over de eigen wachtlijsten. Per regio staan tot 200 kinderen op de wachtlijst voor de eerste beoordeling. De wachtlijst voor het daaropvolgende onderzoek is met 400 kinderen twee keer zo groot.

Ook de Raad voor de Kinderbescherming, die namens het ministerie bemiddelt en de rechter adviseert, lukt het, ondanks extra toezicht van de inspecties, niet de lange wachtlijsten te bekorten. De gevolgen van de wachtlijsten zijn ‘zeer ernstig’, aldus de inspecties. ‘Met wachten op hulp verergert de situatie. Kinderen blijven langer in onveilige situaties en raken meer beschadigd.’

Nodeloze vertraging

Jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben te maken met kinderen die worden mishandeld of verwaarloosd en van wie de ouders hulp weigeren of bij wie hulp niet werkt. Jeugdbeschermers kunnen een kind in een onveilige situatie onder toezicht stellen, uit huis laten plaatsen of de ouders het gezag ontnemen.

Maar zulke maatregelen worden nu vaak veel te laat of helemaal niet uitgevoerd, ondanks gerechtelijke uitspraken. Rechters besluiten soms helemaal geen maatregel op te leggen ‘omdat er toch geen jeugdbeschermer beschikbaar is’, constateren de inspecties. Er is onvoldoende geld, een groot tekort aan (gekwalificeerd) personeel en kinderen belanden vaak van de ene wachtlijst op de andere.

De inspecties hekelen bovendien de rechtstreekse ‘bemoeienis’ van de gemeenten met de zorg, waardoor zaken nodeloos vertraging oplopen. Het rapport beschrijft meerdere voorbeelden van kinderen die door het gesteggel uiteindelijk ontsporen.

‘Als je in een gezin komt, zeggen ze: wat kom je nu doen, je had hier een half jaar geleden moeten zijn’, zegt een jeugdbeschermer in het rapport. Onaanvaardbaar, vinden de inspecties: ‘Elke dag dat kinderen door knelpunten in de jeugdhulp langer in structurele onveiligheid verblijven, is er één te veel.’

Herbezinnen

De inspecties roepen de ministers op zich te ‘herbezinnen’ op het jeugdbeschermingsstelsel. ‘Het staat goede kwaliteit van hulp voor de meest kwetsbare kinderen in de weg. Een goed werkende jeugdbeschermingsketen is een verantwoordelijkheid voor de landelijke overheid’, stellen ze. ‘De bescherming van een kind moet niet afhankelijk zijn van de lokale context.’

Nog voor de jaarwisselingen moeten gemeenten met de regionale jeugdbescherming om de tafel om de knelpunten per instelling in kaart te brengen, zo heeft Dekker met ze afgesproken.

