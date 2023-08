Inspecties Fremantle Highway: motoren intact, maar veel auto’s ‘verwrongen staal’

Het uitgebrande autovrachtschip Fremantle Highway komt aan in de Eemshaven. Beeld ANP

De uitgebrande Fremantle Highway werd een week geleden naar de Noord-Groningse haven gesleept. De berging is uitbesteed aan de Nederlandse maritieme dienstverleners Multraship en SMIT Salvage. In totaal zijn er 3.783 auto’s aan boord.

‘De afgelopen week hebben we volop inspecties kunnen verrichten’, zegt ceo Peter Berdowski van Boskalis, het moederbedrijf van SMIT. Een groot deel van het bovenste gedeelte van het schip (daar waar de brand ontstond) en de daar aanwezige lading in volgens hem zwaar beschadigd.

‘Sommige dekken zijn nauwelijks toegankelijk of zelfs ingestort. Het is een massa autowrakken en verwrongen staal.’ Berdowski acht de kans klein dat deze lading gelost kan worden.

Op de onderste vier van elf dekken, daarentegen, lijken de auto’s redelijk onbeschadigd. ‘Op het oog dan’, benadrukt Berdwoski. ‘Ze hebben wel de nodige waterschade.’ Het gaat om naar schatting duizend voertuigen, waaronder circa de helft van de bijna vijfhonderd elektrische auto’s aan boord.

‘Die zou je kunnen verrollen of wegslepen. Daarover zijn we volop in overleg met de fabrikanten: Mercedes, BMW en Volkswagen.’ De Duitse fabrikanten hebben specialisten gestuurd. Het is volgens Berdowski nog maar de vraag of de auto’s veilig aangeraakt kunnen worden. ‘Er kan sprake zijn van hoogspanning, of er kan kortsluiting ontstaan. Je wilt niet dat er opnieuw ontsteking ontstaat.’

Kans op milieuramp kleiner

De komende dagen wordt er een plan gemaakt hoe de nog mobiele voertuigen van boord te krijgen. Onzeker is daarbij of de laadklep van het schip open kan. Ook moet nog blijken of de kade in de Eemshaven geschikt is. De haven is bovendien onderhevig aan eb en vloed, wat lossen bewerkelijker maakt.

Binnenkort zal ook de olie uit het schip worden gepompt. ‘Daarmee wordt de kans op een milieuramp nog een stuk kleiner', aldus Berdwoski. Een meevaller is dat de motoren van het schip nog werken. Die zijn inmiddels weer opgestart.

‘Daarmee is de kans dat het schip total loss is en gesloopt moet worden een stuk kleiner geworden. Maar dat besluit is uiteindelijk aan de eigenaar en de verzekeraar.’ Uitgesloten is dat het schip weer zelfstandig gaat varen. ‘De brug is zwaar beschadigd.’

Tot half oktober is er in de Eemshaven plek voor de Fremantle Highway. Hoewel (het voorbereiden van) het lossen van de lading nog flink wat tijd in beslag zal nemen, verwacht Berdowski dat dit ‘ruimschoots lang genoeg’ is.

Ameland

De brand aan boord van het autovrachtschip brak inmiddels ruim twee weken geleden uit, in de nacht van 25 op 26 juli, op de Noordzee ten noorden van Ameland. Bij de evacuatie kwam één bemanningslid om het leven, de 22 anderen raakten gewond. Zij - op één na allemaal afkomstig uit India - hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start een verkennend onderzoek naar de brand. De focus ligt daarbij op de hulpverlening, laat de instantie weten. De raad zal interviews afnemen bij betrokkenen. Daarna wordt besloten of diepgravend onderzoek nodig is.

Omdat de Fremantle Highway onder Panamese vlag voer, zijn de Panamese autoriteiten in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Hiervoor wordt samengewerkt met de OVV. Mogelijk ontstak de brand in één van de vijfhonderd elektrische auto’s aan boord. Hierover is nog geen nieuwe informatie.