Inspectiedienst verwacht einde gedogen geluidshinder Schiphol, groei van het aantal vluchten onzeker

Een groei van het aantal vluchten kan Schiphol vergeten als de rechter klagers in het gelijk stelt. Beeld Getty Images/Image Source

De ILT schrijft dat in een nota die demissionair minister Barbara Visser (Luchtvaart) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de inspectiedienst is er sprake van een ‘rechtsvacuüm’ en is er voorlopig geen zicht op dat het gedoogbeleid ‘juridisch verankerd’ wordt.

De rechter heeft het niet-optreden tegen overtreden van geluidsregels door Schiphol tot dusverre toegestaan omdat de wettelijke basis een kwestie van tijd zou zijn. Maar de ILT zegt dat ‘de kans aanwezig is’ dat de rechter het nu beu is en klagers in het gelijk gaat stellen. Dat zou erin kunnen resulteren dat Schiphol de groei van het aantal vluchten de komende jaren wel kan vergeten.

Zoveelste juridische probleem

Voor Schiphol doemt nu het zoveelste juridische probleem op dat verdere groei van de luchtvaart, los van de vermindering van vluchten in coronatijd, onmogelijk lijkt te maken. De luchthaven blijkt in een juridisch moeras te zijn beland. Recent werd bekend dat juristen het kabinet erop hebben gewezen dat de stikstofruimte van Schiphol tekortschiet om door te groeien.

Formeel juridisch gesproken opereert de luchthaven nu zonder een noodzakelijke natuurvergunning. Formeel gesproken zou er volgens de nu nog geldende Wet Luchtvaart moeten worden opgetreden tegen het overtreden van geluidslimieten, maar dat gebeurt niet. In plaats daarvan moet de ILT ‘anticiperend handhaven’ (gedogen) omdat er een nieuw stelsel voor geluidsnormen is ingevoerd dat per saldo voor de hele Schipholregio tot minder hinder moet leiden.

Dat nieuwe stelsel zou in een nieuw Luchthavenverkeerbesluit (LVB) een wettelijke basis moeten krijgen. Maar dat nieuwe LVB laat nu al jaren op zich wachten, onder meer omdat de eigen milieueffectenrapportage van de luchthaven tekortkomingen vertoont. Zo dreigt de luchthaven meer en meer in een juridisch bijna onontwarbaar web verstrikt te raken.

De ILT wijst daarbij op een beroepsprocedure van inwoners van Aalsmeer die eisen dat de inspectiedienst gaat optreden tegen geluidsovertredingen. De dienst zegt dat ‘het zeker niet is uit te sluiten’ dat de rechter het gedoogbeleid niet langer tolereert.

35 handhavingspunten

Voor het handhaven op geluidshinder gold tot voor 2015 altijd een systeem van 35 handhavingspunten (geluidsmeters). Dat heeft plaats gemaakt voor een nieuw normen- en handhavingsstelsel, ook wel Vliegen Volgens Afspraak genoemd. Dat bepaalt dat er zo veel mogelijk moet worden gevlogen op de twee preferente banen (Polderbaan en Kaagbaan) die de minste hinder voor de omgeving teweeg brengen.

Schiphol is de laatste jaren explosief gegroeid en ook een secundaire start- en landingsbaan als de Aalsmeerbaan heeft veel meer vliegverkeer te verwerken gekregen. Volgens de geluidsnormen die tot 2015 golden zou de luchthaven maximaal 420 duizend vluchten op jaarbasis kunnen faciliteren, het nieuwe systeem maakte groei tot 500 duizend mogelijk. Dat aantal benaderde de luchthaven ook totdat corona vorig jaar het vliegverkeer trof. Schiphol komt dit jaar op ongeveer 250 duizend vluchten uit.