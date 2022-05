Inspectie verontrust over snelle groei flitsbezorgers: werkomstandigheden ‘verre van volwassen’

Fietskoeriers van flitsbezorger Gorillas in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een groep skeletten zit op een boomstam: ‘Gorillas-medewerkers die wachten op een uitbetaling zonder fouten’, luidt het onderschrift.

Een luipaard slaat zijn klauw dreigend om de nek van een bang hert. ‘Bij Gorillas heb je geen ondernemingsraad nodig’, zegt hij. ‘We zijn hier allemaal familie.’

Er is een instagrampagina die vol staat met dit soort komisch bedoelde afbeeldingen (‘memes’) over de arbeidsomstandigheden bij flitsbezorgdienst Gorillas. Medewerkers steken er vrolijk de draak met betalingsproblemen, zware rugzakken en het gebrek aan werknemersvertegenwoordiging. Het zijn misstanden waarover ook de Nederlandse Arbeidsinspectie schrijft in een dinsdag verschenen onderzoek naar de maaltijd- en flitsbezorgers. Zij het niet met humor, maar met zorg.

Hoge werkdruk, illegaal werk, zware fysieke belasting

Want de onstuimige groei van flitsbezorging in Nederland leidt volgens de inspectie tot arbeidsomstandigheden die ‘verre van volwassen zijn’. Flitsbezorgers, die worden geacht impulsbestellingen binnen enkele minuten te bezorgen, zouden het risico lopen op te hoge werkdruk, illegale tewerkstelling, zware fysieke belasting en aanrijdingen. Sommigen worden bovendien ingehuurd als (schijn)zelfstandige waardoor ze geen recht hebben op doorbetaling van loon bij ziekte en niet zijn verzekerd bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

De bevindingen kwamen aan het licht bij ‘verkennende inspecties’ die de Arbeidsinspectie eind vorig jaar deed bij veertien vestigingen van vier verschillende flitsbezorgerdienten. Hoewel die in het rapport niet bij naam worden genoemd, ligt het voor de hand dat het gaat om Gorillas, Getir, Zapp en Flink. Sinds eerstgenoemde anderhalf jaar geleden in Amsterdam zijn eerste magazijn (‘dark store’) opende, zijn die vier partijen verwikkeld in een felle concurrentiestrijd met maar één doel: marktdominantie. Goed werkgeverschap is daarbij van ondergeschikt belang, aldus de inspectie.

Geholpen door de miljarden van durfkapitalisten openen zij vrijwel elke week ergens in Nederland een nieuwe vestiging. Klanten worden binnengehaald tegen bodemtarieven en met kortingscodes als ‘15 euro korting bij een bestelling van 15,10 euro’. Vanwege de haast waarmee flitsbedrijven opereren, moeten zij snel een flexibele schil van bezorgers opbouwen. Daarvoor werven zij uitzendkrachten en ‘(schijn)zzp’ers’ via bemiddelaars als YoungCapital en Temper.

Flitsbezorgen verdient beter dan asperges steken

Dat flexwerkers in die concurrentiestrijd aan het kortste eind lijken te trekken, verbaast platformexpert Martijn Arets niets. ‘Bezorging wordt al langer gezien als een kwetsbaar beroep omdat het een markt is waar alles gratis of bijna gratis wordt aangeboden’, stelt hij. ‘Bij flitsbezorging speelt ook nog eens mee dat er snel geleverd moet worden en werknemers worden aangestuurd door een app.’

Toch zullen bezorgers dat zelf niet altijd als een probleem zien, denkt Arets. Voor de platforms werken immers ook veel buitenlandse studenten en arbeidsmigranten. Voor hen is ‘een dag op de e-bike met een podcastje in de oren’ een lonkender perspectief dan bijvoorbeeld asperges steken. Het verdient ook beter. Helemaal voor degenen die als zzp’er werken: omdat zij vaak geen premies afdragen noch pensioen opbouwen, verdienen ze meer dan in loondienst. Nu de arbeidsmarkt krap is, kan het uurtarief oplopen tot meer dan 17 euro per uur.

Van de inspectie valt weinig te verwachten

Arets denkt dan ook niet dat bezorgers zelf betere arbeidsomstandigheden zullen eisen. Ook van de Arbeidsinspectie verwacht hij weinig: de inspectie heeft weliswaar aangegeven met de bezorgdiensten om tafel te gaan en signalen van (schijn)zelfstandigheid door te zullen geven aan de Belastingdienst maar die handhaaft al jaren nauwelijks. Arets: ‘We zijn nu eenmaal geen België waar de baas van PostNL gewoon wordt opgepakt.’

Bezorgdiensten Gorillas en Flink laten in een reactie weten dat het gros van hun bezorgers in loondienst is en wordt betaald volgens de cao. Gorillas zegt het rapport van de Inspectie uiterst serieus te nemen en concrete stappen te nemen als ‘de genoemde punten uit het rapport Gorillas raken’. Flink vindt ‘goede arbeidsomstandigheden ontzettend belangrijk’ en heeft inmiddels op een ‘positieve’ manier kennisgemaakt met de arbeidsinspectie. Andere bezorgdiensten waren niet bereikbaar voor commentaar.