Inspectie oordeelt hard over VMBO Maastricht, maar ook nu blijft André Postema zitten

Vier vragen over het examendebacle bij VMBO Maastricht, nu het rapport van de Inspectie is verschenen.

Postema tijdens een plenaire vergadering in de Eerste Kamer. Foto ANP

1. Wat schrijft de Onderwijsinspectie?

Vooral dat de school het niet zo nauw nam met de regels. Docenten hielden zich bij de schoolexamens niet aan het zelf vastgestelde examenprogramma, het eigen examenreglement én de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit, schrijft de inspectie. De schoolleiding controleerde niet of docenten de vastgestelde procedures volgden.

Daardoor had geen van de 354 examenkandidaten bij de start van het centraal examen het schoolexamen volledig afgerond. Er ontbraken ‘duizenden onderdelen van het schoolexamen’, vooral bij de vakken maatschappijleer, Engels en wiskunde. Deelname aan het centraal examen is dan niet toegestaan.

Verder concludeert de inspectie dat de programma’s van toetsen en afsluiting (pta’s), waarin officieel is vastgelegd welke toetsen bij het schoolexamen horen, niet op orde waren.

Ook gaven sommige secties docenten de ruimte om toetsen uit het pta naar eigen inzicht aan te passen, terwijl dat niet is toegestaan. ‘Deze ordeloze aanpak heeft er onder andere voor gezorgd dat kandidaten van dezelfde opleiding schoolexamens hebben afgelegd die verschilden in inhoud en aantal.’ Volgens de inspectie is daardoor geen recht gedaan aan ‘het bij examens belangrijke gelijkheidsbeginsel’.

2. Hoe reageert het bestuur van de school?

‘De examenkandidaten zijn door het effect van het niet correct verlopen van de toetsing en afsluiting van het examen ernstig benadeeld’, schrijft het college van bestuur (cvb) van LVO in het rapport van de inspectie. ‘Dat is verschrikkelijk voor de leerlingen en hun ouders en dat spijt het cvb ten zeerste.’

Verder benadrukt het bestuur vooral de inspanningen die zijn gepleegd om gedupeerde leerlingen te helpen. Zo is er een externe examencommissie ingesteld en een zomerschool georganiseerd. Het bestuur heeft daarmee naar eigen zeggen ‘de herstelopdracht maximaal willen oppakken en (...) de schade voor de leerlingen zoveel mogelijk beperkt’.

3. Blijft bestuursvoorzitter André Postema aan?

Ja. Vorige week werd zelfs bekend dat zijn contract met twee jaar is verlengd, omdat ‘juist in deze woelige periode zijn ervaring en kennis van de totale organisatie van LVO van grote betekenis is’, zo stelde de raad van toezicht.

Toch lijkt zijn toekomst niet zeker. Cruciaal zijn de uitkomsten van twee andere onderzoeken van de Onderwijsinspectie, die medio december moeten verschijnen.

Het eerste betreft de onderwijskwaliteit bij VMBO Maastricht en tien andere scholen van de stichting LVO. Het tweede onderzoek richt zich op het bestuurlijk handelen van LVO en de manier waarop het bestuur de onderwijskwaliteit waarborgt.

4. Loopt nu alles op rolletjes bij VMBO Maastricht?

Daar lijkt het niet op. Ook de leerlingen die nu aan hun examenjaar zijn begonnen, hebben nog last van de nasleep van het debacle, schrijft LVO op de website . Omdat het schoolexamen op het vmbo is uitgesmeerd over het derde en het vierde schooljaar, werkte de huidige lichting vorig jaar met een ondeugdelijk pta.

Nu de school het pta heeft aangepast, blijkt ongeveer eenderde van de 313 examenkandidaten nog toetsen uit het derde leerjaar te moeten inhalen. Volgens Ingeborg Dijkstra, die als onderwijsconsulent een Facebookgroep voor ouders van VMBO Maastricht beheert, zorgt dat voor onrust bij ouders en leerlingen. ‘Er is veel onduidelijkheid’, zegt ze, ‘welke punten van vorig jaar tellen en welke niet. Bij één meisje zouden toetsen zijn geschrapt waardoor ze nu geen 7,3 staat maar een 5,2. Dat is niet oké in een examenjaar.’