Inspectie onderzoekt rol van jeugdbescherming in uithuisplaatsingen

Bij de beslissing tot dit onderzoek speelt volgens de inspectiewoordvoerder ook de toeslagenaffaire mee. Beeld Arie Kievit

De inspectie gaat zo’n vijftig dossiers van uithuisplaatsingen van vorig jaar onder de loep nemen. Daarbij kijken de inspecteurs bijvoorbeeld of de jeugdbescherming feiten en meningen in de rapportages duidelijk van elkaar scheidt. En ook of zij ouders en minderjarigen voldoende stem geven in het onderzoek. Het inspectierapport moet voor de zomer klaar zijn.

Al jaren is er kritiek op de kwaliteit van de adviesrapportages van jeugdbeschermingsorganisaties. Ouders klagen onder meer over feitelijke onjuistheden die telkens naar nieuwe documenten worden gekopieerd. Op die rapportages baseert de kinderrechter zijn ingrijpende besluit of het kind al dan niet bij zijn ouders kan blijven wonen.

‘Het feitenonderzoek wordt niet altijd goed uitgevoerd en het kan beter’, schreef minister Dekker voor Rechtsbescherming in juni 2018 aan de Tweede Kamer. Er volgde een ‘Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen’, opgezet met de jeugdbeschermingsorganisaties en Jeugdzorg Nederland.

Nu de sector dit ‘actieplan’ heeft afgerond, vindt de inspectie het tijd om onderzoek te doen naar ‘de afwegingen en beslissingen voor en tijdens een gedwongen uithuisplaatsing’. Ook omdat de kinderrechters eind vorig jaar stelden dat zij soms verstrekkende beslissingen moeten nemen op basis van onvolledige of onjuiste rapportages.

Toeslagenouders

Bij de beslissing tot dit onderzoek speelt volgens de inspectiewoordvoerder de ‘maatschappelijke onrust’ rond het onderwerp zeker mee. Die ontstond nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in oktober bekendmaakte dat de afgelopen zes jaar ruim 1.100 kinderen van zogeheten toeslagenouders uit huis zijn geplaatst. Hoe de gevolgen van de toeslagenaffaire samenhangen met deze uithuisplaatsingen, is volgens het CBS overigens nog niet duidelijk.

In de discussie over uithuisplaatsingen die toen oplaaide, benoemden de jeugdrechters meer knelpunten in de jeugdbeschermingsketen: behalve de soms gebrekkige rapportages ook een tekort aan gekwalificeerde jeugdbeschermingsmedewerkers, wachtlijsten in de jeugdzorg en ggz, en het ontbreken van beschikbare hulp en diagnostiek. Veel gezinnen hebben te maken met wisselingen van gezinsvoogden.

‘We weten dat de jeugdbescherming zwaar onder druk staat door onder meer arbeidsproblematiek en wachtlijsten’, zegt de inspectiewoordvoerder. ‘Maar toch blijft zorgvuldig feitenonderzoek en het betrekken van jeugdigen en ouders nodig bij een ingrijpende beslissing als een gedwongen uithuisplaatsing.’ Dit onderzoek staat los van dat van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de rol van de jeugdbescherming bij kinderen van toeslagenouders.

Verscherpt toezicht

Maandag maakte de IGJ ook bekend dat van de vier jeugdbeschermingsregio’s die onder verscherpt toezicht stonden, er twee weer voldoende presteren. Het is de jeugdbeschermingsregio’s Rijnmond en Zuid-West gelukt kinderen die het nodig hebben tijdig passende hulp te geven, aldus de Inspectie. De regio Noord-Holland/Amsterdam blijft onder verscherpt toezicht staan. Over de regio Brabant vellen de inspecteurs later een oordeel.

In Noord-Holland slaagt de jeugdbescherming er niet in elke jongere die het nodig heeft tijdig te koppelen aan een vaste jeugdbeschermer, en zo een plan op te stellen om zijn situatie te verbeteren met passende hulp. Dit komt onder meer door een hoog verzuim en verloop bij de jeugdbescherming en door een gebrek aan (gemeentelijk) aanbod van onder meer specialistische jeugdhulp.