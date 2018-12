Inspectie na examendebacle zeer kritisch over Limburgs onderwijs

Voorzitter André Postema van het college van bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Beeld ANP

Dit blijkt uit een reeks rapporten die vrijdagmiddag zijn verschenen in de nasleep van het examendebacle bij VMBO Maastricht.

Eind juni kregen 354 leerlingen van de school te horen dat ze geen diploma zouden krijgen omdat ze de schoolexamens niet volledig hadden afgerond. Deelname aan het centraal examen is dan wettelijk niet toegestaan. Inmiddels hebben de meeste leerlingen alsnog een diploma gehaald.

De Onderwijsinspectie onderzocht de afgelopen maanden of het bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), waaronder VMBO Maastricht valt, steken heeft laten vallen. Dat blijkt het geval. Het bestuur stuurt te veel op hoofdlijnen, schrijft de inspectie, ‘en controleert onvoldoende de resultaten in de praktijk’.

Ook bezocht de inspectie 11 van de 31 schoollocaties van LVO, geselecteerd na een risicoanalyse, om te controleren of de onderwijskwaliteit daar op orde is. Alle zes de afdelingen van het VMBO Maastricht krijgen het predicaat ‘zeer zwak’. Dat geldt ook voor een afdeling van het Sophianum in Gulpen. Ter vergelijking: buiten LVO zijn er in Nederland tien afdelingen van andere scholen met het oordeel ‘zeer zwak’.

Als de zeer zwakke afdelingen binnen een jaar geen verbetering laten zien, kan de minister de bekostiging staken. Zes afdelingen van vier andere LVO-scholen scoren ‘onvoldoende’.

Verbetering

Het LVO laat in een reactie weten het kritische oordeel van de inspectie ‘ten zeerste’ te betreuren. De scholenkoepel werkt inmiddels aan verbetering van het onderwijs. Het nieuwe LVO-bestuur krijgt daarbij hulp van ervaren onderwijsbestuurders, schrijven onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Collegevoorzitter André Postema van LVO stapte eind november al op na het zien van de conceptrapporten. Hij toonde zich toen verbaasd over de voorlopige conclusies van de inspectie. ‘Voor het uitbreken van de crisis bij VMBO Maastricht kende LVO naar het oordeel van de inspectie geen zwakke, laat staan zeer zwakke scholen’, schreef hij op Facebook. ‘En ook het meest recente onderzoek in het kader van bestuursgericht toezicht was positief. Van deze bevindingen blijft nu weinig meer over.’

De forse kritiek van de inspectie betekent een nieuwe tegenslag voor het toch al geplaagde LVO, met 26 duizend leerlingen een van de grootste schoolkoepels van het land. In totaal heeft LVO 21 middelbare scholen op 31 locaties in Limburg. Dit betekent dat de koepel ongeveer de helft van het voortgezet onderwijs in de provincie in handen heeft. In Maastricht is LVO zelfs monopolist.

Leerlingen vluchten

Dat leerlingen en ouders al langer ontevreden zijn over het onderwijs in Maastricht, blijkt ook uit het feit dat zo’n 1.400 leerlingen uit de stad elders naar school gaan. In veel gevallen vluchten ze zelfs over de grens: naar België.

Ook op de inspectie zelf was kritiek. De Auditdienst Rijk (ADR) onderzocht de afgelopen maanden of de inspectie goed toezicht heeft gehouden op VMBO Maastricht. Uit het rapport blijkt onder meer dat de inspectie meer aandacht moet besteden aan signalen van ouders en andere betrokkenen serieuzer moet oppikken.

Zowel de onderwijsinspectie als de schoolleiding van het VMBO Maastricht waren al in november 2016 op de hoogte van problemen rond de schoolexamens. De ouders van zeker vijftien leerlingen hebben toen meerdere klachten ingediend bij de school waarin zij signaleerden dat scholieren achterliepen op het officiële programma van het schoolexamen. De klachten, in handen van de Volkskrant, lagen ook bij de inspectie.

In een reactie op het rapport laat de inspectie weten dat ‘registratie en doorgeleiding van signalen’ inmiddels is verbeterd.

De ADR zet ook vraagtekens bij het voornemen van de inspectie om alle cijfers van het centraal examen af te keuren. Dat zorgde voor veel onrust. Binnen enkele dagen kondigde minister Slob aan dat de cijfers toch konden blijven staan. De ministers Slob en Van Engelshoven willen onderzoeken of dat in de toekomst anders kan.

Kamerdebat

Maandag verschijnt nog een rapport naar aanleiding van het examendebacle. De vereniging van schoolbesturen VO-raad vroeg een onafhankelijke commissie de kwaliteit van de schoolexamens op Nederlandse scholen te onderzoeken.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over VMBO Maastricht.