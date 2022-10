Inspectie: medewerkers speciale asielopvang gebruiken tegen regels in geweld en dwang

Exterieur van de extra begeleiding en toezichtlocatie EBTL voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na een uitgebreid onderzoek naar de Handhaving en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen. De inspectie heeft ‘talrijke voorbeelden’ gevonden van ‘disproportioneel geweld’, zoals asielzoekers die een ‘duw, klap of schop’ kregen van medewerkers. In sommige gevallen werden asielzoekers ook uitgelachen en uitgescholden.

Het gaat met name om het gedrag van woonbegeleiders die op de speciale locatie werken. Zij zijn niet bevoegd om geweld of dwang te gebruiken maar doen dat in de praktijk dus wel. De inspectie schrijft dat enkele woonbegeleiders de uitoefening van geweld of dwang zelf normaal vonden, ondanks dat dit enkel is toegestaan als laatste redmiddel, bijvoorbeeld als zelfverdediging. Er vindt momenteel nog onderzoek plaats hoever buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), die ook op de locatie werken, mogen gaan in het toepassen van dwang.

Streng regime

In de HTL zitten asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door bedreiging of vernieling. Er geldt een strenger regime. Zo krijgen asielzoekers geen leef- en eetgeld en mogen ze het terrein niet verlaten. Ook krijgen ze verplicht een dagprogramma en een mentor toegewezen, zodat ze hun gedrag kunnen verbeteren en eventueel kunnen terugkeren naar een reguliere opvanglocatie.

Hoofdinspecteur Hans Faber erkent dat asielzoekers in de HTL ‘geen gemakkelijke groep’ zijn maar benadrukt dat het geen reden is voor medewerkers om geweld te gebruiken. Medewerkers moeten volgens Faber onder meer beter leren omgaan ‘met mensen met een verstandelijke beperking, verslaving en psychische problemen’.

De begeleiding van asielzoekers laat ook op andere vlakken te wensen over, concludeert de inspectie. Zo geeft de HTL ‘niet genoeg invulling’ aan het dagprogramma en is de begeleiding ‘te beperkt’. Asielzoekers weten niet altijd wat ze precies moeten doen om terug te keren naar een regulier AZC. De inspectie ziet dat er ‘behalve eten en corvee’ geen andere activiteiten zoals gedragstrainingen worden aangeboden. ‘Hierdoor ligt verveling op de loer en dit leidt juist tot meer overlast en negatief gedrag.’

Melding van misstanden

Bovendien hebben asielzoekers volgens de inspectie beperkt toegang tot medische zorg. Zo bepaalt een medewerker of iemand toegang krijgt tot een arts. Volgens de inspectie doen zij dit ‘zonder medische achtergrond of opleiding’. Ook is het ‘onnodig moeilijk’ voor een asielzoeker om toegang te krijgen tot een advocaat.

De inspectie deed deze zomer onderzoek naar de locatie, nadat er in het voorjaar verschillende meldingen binnenkwamen van misstanden binnen de speciale opvanglocatie. De afgelopen maanden spraken inspecteurs uitgebreid met medewerkers en ex-bewoners. Daarnaast bekeken ze camerabeelden en bezochten de locatie twee keer onaangekondigd.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) bevestigt dat er incidenten plaatsvinden in de HTL, maar gelooft niet dat er een ‘patroon’ is van geweld. Van der Burg vindt dat er bij de beoordeling door de inspectie wel rekening moet worden gehouden met de doelgroep van de HTL ‘waarbij lichtere maatregelen niet voldoende zijn gebleken’, al is disproportioneel geweld volgens hem ‘nooit gerechtvaardigd’.