Inspectie maakt na tien jaar excuses aan chirurg voor ‘niet adequaat’ afhandelen klacht

Van Loon kwam in 2008 in conflict met collega’s in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, die hem beschuldigden van disfunctioneren. Zijn wervelkolomoperaties werden door hen als ‘experimenteel’ betiteld. Het conflict met zijn collega’s en het ziekenhuis liep dat jaar zo hoog op, dat Van Loon vertrok. Het ziekenhuis stelde daarop een onderzoek in door twee hoogleraren, die eveneens tot de conclusie kwamen dat de operaties ‘experimenteel’ waren. Daarop werd melding gedaan bij de Inspectie.

Die reageerde traag. Er verstreken zestien maanden tussen de melding en het moment waarop de IGJ zelf een onderzoek liet uitvoeren. De twee hoogleraren die door de IGJ waren gevraagd de zaak te onderzoeken, gaven de opdracht volgens een reconstructie in Medisch Contact om onduidelijke redenen terug. Daarop bleef het lange tijd stil. Pas drie jaar na de klacht meldde de Inspectie dat er geen verder onderzoek gedaan zou worden.

Van Loon schakelde daarop de Nationale Ombudsman in, die in 2013 vernietigend oordeelde over het handelen van de IGJ. ‘De Inspectie heeft de melding niet adequaat onderzocht’, concludeerde toenmalig ombudsman Alex Brenninkmeijer. Het onderzoek naar het functioneren naar de chirurg duurde ‘te lang’ en het ontbrak aan regie. ‘De Inspectie heeft zich laten meeslepen in een conflict tussen het ziekenhuis en Van Loon’, concludeerde Brenninkmeijer, die de klachten van de chirurg gegrond achtte, ‘wegens strijd met het vereiste van professionaliteit’.

Financiële vergoeding

Ondanks dringend verzoek van de ombudsman om een gesprek tussen Van Loon en de Inspectie te organiseren, bleef het opnieuw stil. De orthopeed schakelde de ombudsman daarop opnieuw in. De inmiddels 64-jarige Van Loon is sinds de zaak nergens meer als chirurg in vaste dienst aan het werk gekomen.

Deze week ontving Van Loon alsnog een excuusbrief van de IGJ over de gang van zaken. ‘Terugkijkend constateer ik dat de Inspectie de melding niet adequaat heeft onderzocht’, schrijft inspecteur-generaal Ronnie van Diemen daarin. De IGJ heeft destijds niet professioneel gehandeld, erkent Van Diemen. De Inspectie zegt van de zaak te hebben geleerd. Naast excuses krijgt Van Loon nu een financiële vergoeding. Hoe hoog het bedrag is dat de orthopeed krijgt, wil de Inspectie niet zeggen.

Van Loon zegt nu ‘enorme opluchting’ te voelen. ‘Ik voel me bevrijd.’ Dat hij door de affaire niet meer als chirurg heeft kunnen werken, wordt door de brief niet ongedaan gemaakt. ‘Ik was 25 jaar een zeer gewaardeerd chirurg.’ Van Loon zegt dat hij genoegen heeft genomen met de voorgestelde coulanceregeling. ‘Het bedrag dat daarbij hoort zal het gat in mijn bankrekening niet dichten, maar ik ben blij dat de kans kleiner is dat anderen overkomt wat mij overkomen is. De doffe ellende is groot geweest.’