Inspectie laat tanden zien: bagagebedrijven Schiphol krijgen tienduizenden euro’s boete wegens niet gebruiken tilapparatuur

Medewerker in de bagagekelder van Schiphol tilt bagage met de hand. De tilapparatuur is veelal kapot. Beeld Jelle Krings voor de Volkskrant

De Arbeidsinspectie had zich ruim tien jaar niet laten zien op de luchthaven, maar daar is sinds afgelopen jaar verandering in gekomen. Dit nadat NOS en Nieuwsuur onthulden dat bagagemedewerkers vaak veel te zwaar tilwerk verrichten. Een aanzienlijk deel hield door het sjouwwerk fysieke problemen over.

Na uitvoerig onderzoek greep de inspectie in maart in. Zij concludeerde dat medewerkers te weinig hulpapparatuur gebruiken, die het werk fysiek minder zwaar maakt. Het gaat onder meer om mechanische tilhulpen en vacuümheffers. De inspectie eiste dat medewerkers per direct alle beschikbare tilmachines gebruiken. Hun werkgever moest daarop toezien, en deden ze dat niet, dan volgden boetes, waarschuwde de inspectie vast.

Dat gebeurt nog altijd weinig, concludeerde de toezichthouder tijdens haar laatste bezoek eind april. Daarbij stelden inspecteurs vast dat de tilhulpen niet aanwezig waren of niet gebruikt werden. ‘Deze fysieke belasting levert een gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers’, schrijft de inspectie.

De bedrijven krijgen nu de rekening gepresenteerd. Ze kunnen dwangsommen tegemoet zien die in totaal 200 duizend euro per maand bedragen. De boetes verschillen per bedrijf, de hoogste is 65 duizend euro per maand. De afhandelbedrijven krijgen twee weken de tijd om ertegen in beroep te gaan.

Tilhulpen kapot

Dat de boetes worden uitgedeeld aan de afhandelbedrijven is saillant: een belangrijke reden waarom het sjouwwerk zo zwaar is, is omdat veel tilhulpen kapot zijn. De apparaten zijn niet van de afhandelbedrijven, maar van luchthaven Schiphol. Werkgeversvoorman Edwin van der Linden beklaagde zich eerder in de Volkskrant over de slechte staat van de apparatuur.

Maar daar heeft de inspectie geen boodschap aan, zegt een woordvoerder. ‘Wat wij constateren is dat de fysieke belasting te hoog is. Het maakt ons niet uit van wie die apparaten zijn, dat zal me een zorg wezen. Het kan niet zo zijn dat de bagagemedewerkers te zwaar tillen, en dat je als werkgever dan met een vingertje gaat wijzen naar de luchthaven. Dat wisten de bedrijven in maart, dat wisten ze in september, dat weten ze nu nog beter. Zij zijn de werkgever, dus zij zijn verantwoordelijk.’