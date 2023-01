Inspectie kreeg tóch signalen over te zwaar werk ‘koffersjouwers’ Schiphol, maar greep niet in

Dat de Inspectie naliet bij de bagage-afhandelaars te controleren, komt volgens een woordvoerder doordat zij grotendeels achter de douane werken waar ook de toezichthouder ‘niet even binnenwandelt’. Beeld ANP / Robin Utrecht

Dat blijkt uit interne stukken, die zijn opgevraagd door de NOS en Nieuwsuur. Afgelopen september berichtten zij dat zeker dertig bagage- en cargosjouwers al jaren te zwaar werk doen met lichamelijke klachten als gevolg. De Arbeidsinspectie verzuimde jarenlang hierop te controleren omdat ze, zo beweerde ze, geen meldingen had ontvangen. Nu blijkt dat er toch zeven meldingen waren binnengekomen, maar dat de Arbeidsinspectie deze had aangemerkt als ‘niet relevant’, waardoor onderzoek uitbleef.

In een Kamerbrief schrijft minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het ‘zondermeer vervelend’ te vinden dat ze de Tweede Kamer niet eerder over de meldingen heeft geïnformeerd. Deze zouden nu pas boven tafel zijn gekomen wegens het computersysteem van de Arbeidsinspectie, zo stelt een woordvoerder van de toezichthouder. ‘Wij hebben dit najaar een snelle check gedaan, en konden geen meldingen vinden. Pas daarna is gezocht met meer trefwoorden en toen vonden we deze meldingen toch terug. Daar kunnen we niets aan doen, er was geen reden ze te verzwijgen.’

Veelal inspecties bij transport en horeca

Dat de Arbeidsinspectie afgelopen jaren wel veelvuldig op Schiphol te vinden was, blijkt eveneens uit de brief van de minister. De afgelopen tien jaar zijn bij circa 400 bedrijven die op en om de luchthaven actief zijn inspecties zijn uitgevoerd. Het gaat met name om transport- en horecabedrijven. Bij 160 van de onderzochte bedrijven werden ruim 600 overtredingen geconstateerd. De inspectie noteerde nog eens ruim duizend overtredingen naar aanleiding van meldingen van onder meer medewerkers. Daarbij ging het bijvoorbeeld over het overtreden van de arbowet, de tewerkstelling van ongedocumenteerden en onderbetaling.

Of die meldingen er buitensporig veel zijn, kan de Arbeidsinspectie niet inschatten. ‘Het Schiphol-terrein is een groot gebied en kent veel bedrijven. Afgelopen week waren we bijvoorbeeld bij een Surinaamse vrachtafhandelaar die ongedocumenteerden in dienst had. Ook die zijn actief op Schiphol en worden meegenomen in de cijfers.’ Op en rond de luchthaven zijn zo in totaal ruim duizend werkgevers actief die werk bieden aan ongeveer 62 duizend werknemers.

Achter de douane binnenwandelen

Dat de Inspectie tijdens controles op de luchthaven 12 jaar lang naliet bij de bagage-afhandelaars te gaan kijken, komt doordat zij grotendeels achter de douane werken waar ook de toezichthouder ‘niet even binnenwandelt’. Bovendien waren niet alle meldingen die ze kreeg even belangwekkend, stelt de woordvoerder. ‘Zo kwam er een van een Volkskrant-lezer, die had gelezen over de slechte arbeidsomstandigheden van de bagage-afhandelaars. ‘Die schreef: ‘ik zie vanuit het vliegtuig dat koffergooiers rare kronkels moeten maken’. Daar kunnen we niet veel mee.’

Achteraf bezien hadden twee van de zeven meldingen wél aanleiding tot onderzoek moeten zijn, vindt de woordvoerder. De Arbeidsinspectie belooft dan ook beterschap. Zo zullen meldingen over medewerkers die achter de douane op Schiphol werken serieuzer worden genomen.

Naar aanleiding van de berichtgeving van NOS en Nieuwsuur voerde de inspectie in september voor het eerst weer controles uit bij acht bagage-afhandelinsbedrijven. Bij een meerderheid van deze bedrijven werden overtredingen geconstateerd ‘die in de lijn liggen van de berichtgeving’. Om hoeveel overtredingen het gaat wil de inspectie niet zeggen. Volgens een woordvoerder krijgen de bedrijven hoogstwaarschijnlijk een waarschuwing. Pas als bedrijven geen verbeteringen doorvoeren kunnen er boetes worden uitgedeeld, aldus de Inspectie.

Meldingen Eenderde van de meldingen die de Arbeidsinspectie jaarlijks binnenkrijgt, leidt tot onderzoek. Of dit gebeurt is afhankelijk van de ernst van de melding maar ook van wie de melder is. Zo worden vakbonden en ondernemingsraden serieuzer genomen. Volgens de Arbeidsinspectie werden de zeven meldingen over de bagage-afhandelaars niet gedaan door de vakbond, maar vicevoorzitter Kitty Jong van FNV weerspreekt dat: ‘Er zitten zeker meldingen van ons of van FNV-leden tussen.’ Na de berichtgeving van NOS en Nieuwsuur startte de FNV dit najaar een meldpunt. Daar zijn inmiddels 600 klachten binnen gekomen. De bond onderzoekt of hij een collectieve rechtszaak kan beginnen tegen de betrokken bedrijven.