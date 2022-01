Inspectie Justitie en Veiligheid: undercoveragenten dupe van vriendjespolitiek en onderlinge strijd

Undercoverbeelden van terreurverdachten in een vakantiehuisje in Weert. De Inspectie Justitie en Veiligheid is zeer kritisch over de werkomstandigheden op de politieafdeling Afgeschermde Operaties. Beeld Justitie

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het onderzoek is gericht op de afdeling Afgeschermde Operaties. Daaronder vallen naast het Team Werken onder Dekmantel (WOD), waar politie-infiltranten werken om zware misdaad op te sporen, onder meer ook het Team Getuigenbescherming, dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van bijvoorbeeld kroongetuigen.

De inspectie constateert dat op de hele afdeling Afgeschermde Operaties knelpunten zijn waardoor er problemen ‘kunnen ontstaan in de aansturing van geheime operaties’. Bij het team WOD constateert de Inspectie een ‘culminatie van die knelpunten’. En dat is ernstig. Want, constateert de inspectie, het werk van de afdeling Afgeschermde Operaties is ‘van vitaal belang’ voor de bestrijding van zware criminaliteit.

Zelfmoord

Het is niet het eerste onderzoek naar misstanden bij deze politie-eenheid. In november verscheen al het zeer kritische rapport van Oebele Brouwer. Dat onderzoek ging specifiek over het WOD-team van de politie-infiltranten. Aanleiding voor dat onderzoek was de zelfmoord van een undercoveragent tijdens een uitzonderlijk lang en intensief infiltratietraject. De politie-infiltrant kon het onderscheid tussen ‘zichzelf en zijn coverrol steeds minder maken’ en pleegde in april 2021 zelfmoord tijdens het werk.

Ook uit dit onderzoek bleek dat de begeleiding van undercoveragenten tekortschiet, er te weinig aandacht is voor hun mentale welzijn en dat er meer aandacht moet komen voor de ethische aspecten van het vak. Volgens de onderzoekscommissie legde de zelfdoding bloot ‘dat de professionaliteit van het Team Werken onder Dekmantel ernstig te wensen overlaat’. Dat het tijdens infiltratietrajecten vaak wel goed gaat, komt vooral door ‘persoonlijke kwaliteiten van individuele werknemers’ en niet door de politieorganisatie, aldus de commissie Brouwer.

‘Diepe wonden’

Wat politiebonden NPB en ACP betreft is er sprake van een ‘diepgeworteld probleem’ en is dit probleem breder dan alleen de afdeling Afgeschermde Operaties. Afgelopen jaren zijn er meerdere inspectierapporten verschenen over de Landelijke Eenheid, waar de afdeling Afgeschermde Operaties onder valt. Volgens de bonden hebben de problemen ‘diepe wonden geslagen’ bij het personeel.

‘Het is een ernstige situatie, met achterstallig onderhoud op elk niveau’, zegt Jan Struijs namens de NPB. ‘En dat terwijl deze mensen onmisbaar en risicovol werk doen, dan kun je zo’n organisatie toch niet zo laten verslonzen.’

Hij sprak afgelopen jaren tientallen mensen over de problemen bij de Landelijke Eenheid. Wat politiebonden NPB en ACP betreft moet deze politie-eenheid worden gereorganiseerd. Zo pleiten de bonden ervoor om alle recherche-onderdelen van de Landelijke Eenheid te clusteren - nu zijn die nog verspreid over verschillende diensten. ‘Daardoor zal het lerend vermogen toenemen’, stelt Struijs. Daarnaast wil hij dat er een ethische commissie komt ‘waar mensen altijd naar toe kunnen met dilemma’s, en die gevraagd en ongevraagd advies geeft’.