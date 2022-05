Inspectie: IND heeft te weinig tijd voor een zorgvuldige asielbeoordeling

De ingang van azc Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant



Het IND-personeel kan volgens de Inspectie wegens grote tijdsdruk het nodige onderzoek vaak niet op tijd volbrengen, waardoor veel algemene asielprocedures worden omgezet in verlengde procedures. Voor asielzoekers betekent dat extra wachttijd, die maanden kan oplopen. Ook moeten nieuwe medewerkers vaak te complexe asielaanvragen beoordelen, door een tekort aan ervaren personeel.

Kwaliteitscontrole

Voor het einde van het jaar hoopt de dienst in totaal 150 extra hoor- en beslismedewerkers aan te nemen. In de algemene asielprocedure, die begint na de rustperiode voor asielzoekers, voeren de medewerkers twee gesprekken met de asielzoeker. Vaak heeft het personeel te weinig tijd om zich daar goed op voor te bereiden en onderzoek te doen naar het land van herkomst van de asielzoeker. Daardoor komt het volledige verhaal van de asielzoeker vaak niet in goed in beeld.

Een ander belangrijk punt is volgens de inspectie de kwaliteitscontrole. Het beoordelen van een asielaanvraag wordt gedaan door een hoor- en een beslismedewerker, waarbij de hoormedewerker de gesprekken met de asielaanvragers voert en de beslismedewerker de beslissing neemt. Het komt weleens voor dat de interviews en de beslissing door dezelfde medewerker worden genomen. Op die manier komt de objectiviteit van het besluit volgens de Inspectie in het geding.

Vierogenprincipe

Een kwalijke kwestie, noemt VluchtelingenWerk Nederland de gebrekkige kwaliteitscontroles. ‘Het gaat hier om een mensenleven’, zegt een woordvoerder van de organisatie. ‘Dat is te groot en belangrijk om één persoon over te laten beslissen.’ Zij pleiten voor een vierogenprincipe, waarbij altijd twee personen gaan over de besluiten. Dit principe is nu alleen bij bekerings- of lhbti-zaken vastgelegd in de werkwijze van de IND. De woordvoerder van de IND, Mijke Bol, zegt echter dat ook bij andere asielzaken bijna altijd meerdere medewerkers betrokken zijn.

Verder laat de IND weten de onvoldoende voorbereidings- en onderzoektijd die medewerkers kregen, te herkennen. In juni 2021 is de algemene asielprocedure aangepast, waardoor medewerkers negen dagen krijgen voor complexe zaken. Voorheen duurde elke algemene asielprocedure acht dagen. Voor minder complexe zaken kunnen medewerkers kiezen voor een zesdaagse procedure.