Inspectie heft verscherpt toezicht Careyn op na verbeterde zorg in verpleeghuizen

Wijkverpleegkundige Kristel van Aert van Careyn Zorg Thuis op bezoek bij Haidar (16). Beeld Hollandse Hoogte / Joyce van Belkom

‘Als je kijkt waar Careyn vandaan komt, hebben ze een enorme prestatie geleverd met hun verbeteringen’, zegt hoofdinspecteur Korrie Louwes van de IGJ donderdag, bij het vrijgeven van de inspectierapporten. ‘Dat is indrukwekkend.’ Als Careyn nu niet had voldaan aan de voorwaarden, had dat grote gevolgen gehad voor de toekomst van de instelling. Mogelijk was dan bijvoorbeeld verder gegaan in kleinere delen.

Careyn is een van de grootste zorgorganisaties van Nederland, die ontstond uit een fusie tussen organisaties als Zuwe en Aveant. Onder de zorgmoloch vallen zo’n dertig verpleeghuislocaties in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Brabant, alsook thuiszorg en wijkverpleging. Zo’n tweeduizend oudere, veelal dementerende bewoners krijgen intensieve zorg in de verpleeghuizen van Careyn. De organisatie heeft, omgerekend in voltijds-dienstverbanden, bijna vijfduizend mensen in dienst.

De organisatie, met een jaaromzet van 340 miljoen euro, kampte in het verleden met financiële problemen, veel personeelsverloop en hoog ziekteverzuim. De afgelopen jaren kreeg Careyn veel kritiek te verduren van de Inspectie. Ze belandde op de lijst, de zogenoemde ‘zwarte lijst’, van honderdvijftig verpleeghuizen waar de zorg ondermaats was. Het bedrijf had mede door de schaalvergroting te weinig oog gehad voor de kwaliteit van de zorg en de deskundigheid van de medewerkers.

Aanwijzing

In november 2016 kwam de verpleeghuiszorg van Careyn onder curatele te staan van de Inspectie Gezondheidszorg, met een zogeheten aanwijzing; vanwege grote zorgen over de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van bewoners. De inspectie constateerde toen dat veel dossiers van de bewoners niet op orde waren. Het personeel was te weinig deskundig om de steeds zwaardere zorg van verpleeghuisbewoners aan te kunnen. De werkdruk was te hoog als ook het ziekteverzuim. Gevolg van de personeelsproblemen was bovendien dat er te vaak flexwerkers en uitzendkrachten werden ingezet die de bewoners en hun individuele behoeften niet kenden.

De vaste krachten werkten soms meer dan veertien uur per dag om de gaten in het rooster te vullen. In die roosters was geen tijd ingepland voor overdrachten tussen verschillende diensten. Het bestuur was bovendien van onvoldoende kwaliteit, constateerde de Inspectie. Careyn kreeg toen een jaar om orde op zaken te stellen en deze waslijst aan problemen op te lossen.

Eind juli 2017 liet Careyn weten dat zij nog niet klaar was met de in gang gezette verbeteringen. Daar had de inspectie begrip voor. ‘Het was een enorme opgave, ze moesten zo veel doen’, zegt hoofdinspecteur Louwes. ‘Wij zagen dat de termijn die wij hen hadden gegeven te kort was.’

Daarom gaf de Inspectie Careyn in november 2017 wederom een aanwijzing. De organisatie had nu nog een jaar de tijd om aan de eisen te voldoen en nog net een tandje bij te zetten om de zorg te verbeteren, in twee etappes. Voor het toezicht daarop legde de Inspectie het afgelopen jaar 21 onaangekondigde bezoeken af aan verschillende locaties van de zorgorganisatie.

Op orde

In april 2018 constateerde de Inspectie dat Careyn aan een deel van de voorwaarden had voldaan, de dossiers van de bewoners waren nu wel voldoende op orde. Ook was er inmiddels tijd ingeroosterd voor de overdracht tussen diensten. Donderdag werd duidelijk dat de zorgorganisatie nu weer aan alle voorwaarden voldoet. Daarmee is de dagelijkse zorg voor de tweeduizend bewoners van de verpleeghuizen weer voldoende op peil.

De Inspectie constateert nu ook dat er inmiddels voldoende en deskundig personeel is in de verpleeghuizen van Careyn. De kwaliteit van de zorg is verbeterd alsook het bestuur. ‘Dankzij goed leiderschap van managers heeft Careyn een nieuwe stabiele koers gevonden na duurzame veranderingen’, constateert de Inspectie. Daarom is de aanwijzing beëindigd.

‘Al in het voorjaar zagen onze inspecteurs bij hun bezoeken dat ze bij Careyn op de goede weg waren’, zegt hoofdinspecteur Louwes. Zo daalde het ziekteverzuim en het lukte het Careyn om gekwalificeerde verpleegkundigen te werven, wat lastig is op een krappe arbeidsmarkt, en zeker voor een organisatie die een slechte naam heeft gekregen.

Kwaliteit

Een van de veranderingen die volgens de inspectie hebben geleid tot betere zorg is de inzet van zogeheten kwaliteitsverpleegkundigen op alle locaties. Zij werken mee in de zorg en kijken tegelijkertijd wat er verbeterd kan worden. ‘Omdat er bovendien op alle locaties zulke gekwalificeerde mensen aan betere kwaliteit werkten, konden ze ook een netwerk vormen dat onderling ervaringen uitwisselde en van elkaar leerde hoe je zorg het best kan organiseren.’

Bij zo’n netwerk bleek de schaalgrootte van Careyn juist een voordeel te zijn. Eerder was gesuggereerd dat de organisatie door de fusies te groot en te log was geworden, met een te grote afstand tussen het bestuur en de praktijk van de zorg in de wooneenheden. En dat het beter zou zijn om in kleinere delen door te gaan.

Met het afsluiten van het verscherpte toezicht op Careyn is een volgende grote zorginstelling van de zwarte lijst geschrapt. ‘Het is niet dat alle problemen in de verpleeghuiszorg nu zijn opgelost’, zegt Louwes. ‘De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot veel problemen bij instelling om gekwalificeerd personeel te werven zeker in de grote steden. Maar aan de Careyn-casus is wel te zien dat je met veel extra inspanningen veel kunt bereiken.’