Inspectie gaat thuiszorg beter controleren

Dat zegt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tegen de Volkskrant. Het besluit is genomen nadat de Consumentenbond donderdagochtend meldde dat thuiszorgorganisaties bij een eerste controle vaak niet voldoen aan de normen.

‘We waren al van plan om het toezicht uit te breiden’, zegt woordvoerder Walther Verhoeven van de Inspectie. ‘We zien dat er de laatste jaren veel aanbieders van thuiszorg bijkomen. Vaak zijn dat kleintjes, die slechts een handjevol cliënten verzorgen.’

In totaal bestaan er duizenden thuiszorgaanbieders. En het worden er steeds meer. ‘Die veranderingen vinden wij een risico’, zegt Verhoeven. ‘Daarom gaan we het toezicht intensiever maken. Dat doen we door de mankracht te vergroten: we zetten meer inspecteurs in op de thuiszorg.’

Zorgwekkende cijfers

De Consumentenbond concludeert op basis van de laatste 50 inspectierapporten van de IGJ dat de kwaliteit van de thuiszorg te wensen overlaat: in 48 gevallen was de zorg bij het eerste controlemoment niet op orde.

Het gaat daarbij om controles bij nieuwe zorgaanbieders. De inspectie gaat na of deze nieuwkomers voldoen aan de wettelijke voorwaarden om goede zorg te kunnen bieden. Dat gaat aan de hand van zogenoemde randvoorwaarden, 15 beoordelingspunten waaraan een zorginstelling moet voldoen. Voorbeelden van die punten zijn het opleidingsbeleid van de zorgorganisatie, de beschikbaarheid van deskundig personeel en de aanwezigheid van een klachtenregeling.

‘Wij vinden de cijfers heel zorgwekkend’, zegt woordvoerder Babs van der Staak van de Consumentenbond. ‘Bij het inschakelen van de thuiszorg geeft iemand de zorg uit handen aan een professionele organisatie. Of het nou gaat om een partner, ouder of kind: de verwachting is dat de thuiszorgorganisatie gekwalificeerd personeel heeft. Als blijkt dat de instelling niet voldoet aan de gestelde randvoorwaarden, dan is dat kwalijk.’

Wetswijziging

De inspectierapporten betreffen controles bij thuiszorgorganisaties die tot dan toe niet bekend zijn bij de Inspectie. Dat wil niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk nieuw zijn: thuiszorgorganisaties zijn niet verplicht zich bij de start van hun werkzaamheden bij de inspectie te melden.

Maar daar komt verandering in. Momenteel is de Wet toetreding zorgaanbieders in behandeling bij de Tweede Kamer. Deze wet verplicht nieuwe zorgorganisaties, dus ook in de thuiszorg, zich bij de Inspectie te melden voordat zij starten met het verlenen van zorg.

‘Een groot voordeel’, reageert woordvoerder Verhoeven van de Inspectie. ‘Zodra de wet van kracht wordt, worden wij ingelicht als er nieuwe zorgaanbieders verschijnen. De nieuwe zorgaanbieders krijgen dan alle informatie over de eisen waaraan zij moeten voldoen. Vaak gaat het om mensen die het werk vanuit de beste bedoelingen zijn gaan doen, maar die zich niet realiseren aan welke voorwaarden zij zich moeten houden.’