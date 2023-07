Inspectie bevestigt jarenlange klacht agenten: communicatie zo onbetrouwbaar dat het gevaar oplevert

Portofoons van de politie die werken met het slecht functionerende systeem C2000. Beeld ANP

Politiebonden hadden dit voorjaar een klacht ingediend bij de Arbeidsinspectie over het communicatiesysteem, C2000 genaamd. Directe aanleiding was een klopjacht rond het Brabantse Rijsbergen waarbij agenten continu het contact verloren, maar het systeem vertoont volgens de bonden al jaren kuren. De Arbeidsinspectie geeft de bonden na eigen onderzoek gelijk: de politie overtreedt de Arbeidsomstandighedenwet en moet de dekking van het netwerk waarschijnlijk binnen een half jaar verbeteren.

Het netwerk heeft in gebouwen ‘in principe’ helemaal geen bereik. Daarnaast zijn er meer dan honderd ‘probleemgebieden’ waar het netwerk ook buiten onvoldoende radiodekking geeft, aldus de inspectie. Ook kan het netwerk overbelast raken in crisissituaties. Bovendien krijgen agenten niet genoeg voorlichting om hun kennis over het systeem op peil te houden.

Over de auteur

Niels Waarlo is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Eerder werkte hij op de wetenschapsredactie en schreef hij over technologie.

Hier komt bij dat de app die als alternatief moet dienen als C2000 niet werkt, het zogeheten Push to Talk-systeem, volgens de inspectie ongeschikt is voor crisissituaties. Het zou te veel handelingen en tijd vergen om hiermee een verbinding tot stand te brengen.

De politie kan tegen dit oordeel geen bezwaar indienen of in beroep gaan, maar krijgt wel twee weken om te reageren. Daarna wordt het oordeel van de inspectie definitief en krijgt de politie drie maanden om te werken aan de voorlichting voor agenten en zes maanden om het communicatiesysteem zelf te verbeteren.

Nieuw systeem niet vóór 2025

Dat laatste is nog niet zo makkelijk. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt al aan een compleet nieuw communicatiesysteem ter vervanging van C2000, maar dit is op zijn vroegst in 2025 klaar. Ook het bijplaatsen van nieuwe C2000-communicatiemasten zal naar verwachting langer dan een half jaar duren. Als alternatief zou de politie gebruik kunnen maken van commerciële zendmasten, maar de politie wil in principe niet afhankelijk zijn van commerciële partijen voor de communicatie.

C2000 hapert vrijwel dagelijks wel ergens in Nederland, zei een woordvoerder van politievakbond ACP tegen de Volkskrant. De bond reageert donderdag verheugd op het oordeel van de Arbeidsinspectie. ‘Het lijkt mij dat de werkgever besluit om nu door te pakken. De bevindingen van de Arbeidsinspectie zijn kraakhelder en onderstrepen wat politiemensen al jarenlang zeggen’, aldus vakbondsadviseur Ramon Meijerink in een verklaring. ACP wil dat er snel masten worden bijgeplaatst

Een woordvoerder van de korpsleiding wijst er in reactie tegen de NOS op dat 100 procent dekking een utopie is. ‘C2000 werkt in 97 procent van de gevallen. Daarmee voldoet het aan de eisen die aan het systeem zijn gesteld, maar begrijpelijkerwijs niet aan de verwachtingen van collega’s.’