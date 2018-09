Inspectie betaalde 154 duizend euro smartengeld aan weduwe huisarts Tuitjenhorn

De Inspectie Gezondheidszorg heeft ruim 154 duizend euro schadevergoeding betaald aan de weduwe van huisarts Tromp uit Tuitjenhorn. Dat blijkt uit de vaststellingsovereenkomst, die in bezit is van de Volkskrant . Advocaat Cor Hellingman van de weduwe, van wie de man in 2013 zelfmoord pleegde, wil niet ingaan op de hoogte van het bedrag, maar bevestigt dat het een ‘zeer ruime vergoeding voor reputatieschade’ is.

De weduwe van Nico Tromp spreekt voor de ingang van Gezondheidscentrum Tuitjenhorn na afloop van een stille tocht voor huisarts Nico Tromp. Foto ANP

Huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn beroofde zich in 2013 van het leven, een paar dagen nadat de inspectie bekend had gemaakt hem te schorsen vanwege het toedienen van grote hoeveelheden morfine aan een terminale kankerpatiënt. Die schorsing bleek later onterecht.

Hellingman: ‘De inspectie heeft zowel mondeling als schriftelijk excuses aangeboden. Het kostte wel moeite, want formeel erkent de inspectie geen aansprakelijkheid. Maar de weduwe beschouwt excuses met schadevergoeding toch wel als eerherstel voor haar man.’

Letselschade-advocaat John Beer, die niet bij de zaak betrokken is, noemt het ‘een behoorlijk fors bedrag aan smartengeld, naar Nederlandse begrippen’. Met de manier waarop de vergoedingsconstructie is opgesteld, erkent de overheid geen verantwoordelijkheid voor zijn zelfdoding, aldus Beer. ‘De inspectie heeft smartengeld aan de huisarts betaald’, zegt hij, ‘voor de geleden schade tijdens zijn leven. Dat geld heeft zijn weduwe als zijn erfgenaam ontvangen. Daarmee is dus niet betaald voor de overlijdensschade.’

De zaak rondom Tromp kwam aan het rollen nadat een co-assistent bij het AMC alarm had geslagen over het handelen van de huisarts. Hij had 1000 mg morfine en 350 mg slaapmiddel toegediend aan een terminale patiënt die ernstig benauwd was. De patiënt overleed kort daarna. Omdat de co-assistent het niet vertrouwde, vroeg ze haar begeleider wat ze moest doen. Het AMC lichtte de inspectie in, die op haar beurt de zaak naar justitie doorspeelde.

Suïcidale klachten

Justitie deed huiszoeking bij Tromp, die volledig van slag raakte en zich met suïcidale klachten liet opnemen in een instelling. Vervolgens werd hij aangeklaagd voor moord. Een paar dagen later besloot de inspectie hem te schorsen als arts en zette zij het bevel daartoe op internet. Vervolgens stuurde het OM hem een brief waarin gedreigd werd hem vast te zetten als hij nog langer patiënten zou behandelen. Dit bevel werd afgezwakt op een zitting, maar nog diezelfde nacht beroofde Tromp zich van het leven.

De weduwe voerde een lange, juridische strijd tegen de inspectie. Uiteindelijk oordeelde de Raad van State in 2016 dat de inspectie onrechtmatig had gehandeld door hem te schorsen: Tromp vormde ten tijde van de schorsing geen acuut gevaar voor de patiëntveiligheid, omdat hij zich toen al lang ziek had gemeld en voor langere tijd vervanging had geregeld voor zijn praktijk.

De inspectie zegt dat het heel incidenteel voorkomt dat artsen schadevergoeding krijgen. ‘Dit zijn zeer uitzonderlijke situaties’, aldus een woordvoerder. ‘Dat lang is doorgeprocedeerd, komt doordat we dachten dat we het goede hadden gedaan. Maar als de hoogste rechter zegt dat dit niet zo is, dan moeten wij de gevolgen onder ogen zien. Daarna zijn we open en eerlijk met de weduwe in gesprek gegaan.’

Of de weduwe ook schadevergoeding wil van justitie? Daar wil Hellingman niet op ingaan. ‘Het hele strafrechtelijk onderzoek heeft Nico Tromp de das om gedaan. Het dieptepunt was de zitting over de inbewaringstelling, terwijl de inspectie al had gezegd dat Tromp zijn functie niet uit mocht voeren. Ik begrijp dat Tromp zo van streek is geraakt. Een arts die van moord wordt beschuldigd – dat is nogal wat. Voor juristen zijn dat soort processen misschien normaal, maar een arts kan hierdoor volkomen van het pad afraken. Het OM heeft nog wel wat uit te leggen op dit punt.’