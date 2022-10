Inspectie beboet 16 artsen vanwege voorschrijven niet toegestane medicijnen tegen corona

Het malariamiddel hydroxychloroquine, een van de niet toegestane middelen die door de beboete artsen werden voorgeschreven. Beeld REUTERS

De artsen hebben het anti-parasitaire geneesmiddel ivermectine en het malariamiddel hydroxychloroquine voorgeschreven aan patiënten met coronaklachten. Het effect van de middelen tegen corona is niet vastgesteld en over de veiligheid van inzet van de middelen tegen een besmetting bestaan twijfels. Het is daarom expliciet niet de bedoeling dat medici de medicijnen inzetten tegen covid.

De hoogste boete bedraagt bijna 13 duizend euro voor een arts die het middel zo’n 150 keer voorschreef aan patiënten. Hoeveel de geldstraf voor de andere artsen precies bedraagt, is onbekend. Vorig jaar legde de inspectie één boete van 3.000 euro op aan een arts die een medicijn voorschreef dat niet is toegestaan als middel tegen corona.

De middelen ivermectine en hydroxychloroquine waren aan het begin van de coronacrisis in beeld als mogelijke bestrijders van het virus. In het laboratorium bleek dat ivermectine, een middel tegen schurft en rivierblindheid, de virusvermenigvuldiging flink verminderde. Dat effect trad echter op bij een dosering die bij mensen schadelijk zou zijn. Begin vorig jaar bleek uit een eerste groot en gedegen onderzoek dat het middel niet werkt tegen corona. Die conclusie werd in later onderzoek nog eens bevestigd.

Ook hydroxychloroquine leek veelbelovend, vooral in gekweekte cellen en proefdieren. Wereldwijd zagen mensen het als een mogelijk wapen tegen de nieuwe virusziekte. Onder meer de voormalig Amerikaanse president Donald Trump zei het middel preventief te slikken. Het middel werd enige tijd zelfs ingezet in Nederlandse ziekenhuizen. Uit onderzoek bleek dat die inzet niks heeft uitgericht tegen covid en ook uit andere (internationale) studies kwam geen effect tegen corona naar voren.

Vanwege het ontbreken van wetenschappelijk bewijs over de werking van de twee middelen besloot de inspectie vorig jaar om artsen te beboeten die de medicijnen voorschrijven aan patiënten. De inspectie wees ook op mogelijke bijwerkingen, zoals hartritmestoornissen bij gebruik van hydroxychloroquine.

Het is sowieso niet de bedoeling dat artsen geneesmiddelen voorschrijven die voor andere ziekten bedoeld zijn. Artsen mogen enkel ‘off-label voorschrijven’ als daar protocollen of standaarden voor zijn ontwikkeld. In dit geval is daar geen sprake van. ‘Sterker nog, in de standaarden en protocollen van de beroepsgroep staat expliciet dat voor het off-label gebruik van deze middelen bij covid-19 geen plek is’, schrijft de inspectie.

Ondanks de opstapeling van bewijs tegen de middelen bleef een fanatieke groep geloven in de werking. Het leidde soms tot conflicten tussen patiënten en artsen. Zo stapte de familie van een Nederlandse coronapatiënt vorig jaar naar de rechter om behandeling met ivermectine af te dwingen, de rechter verwierp dat verzoek. Sommige artsen bleven het middel dus tegen de regels in wel gebruiken.