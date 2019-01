Inspectie: 25 jongeren met jeugdhulp maakten einde aan hun leven; GroenLinks wil opheldering minister

Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) wil daarom opheldering van minister De Jonge (Volksgezondheid) over het aantal zelfdodingen van jongeren met jeugdhulp. De Jonge schreef destijds in antwoord op Kamervragen ‘dat van 81 jongeren die in 2017 suïcide hebben gepleegd er tien in een instelling verbleven’.

Cijfers van zelfdoding bij jongeren met jeugdhulp die niet in een instelling opgenomen waren, noemde hij toen niet. Wel kondigde De Jonge een ‘verdiepende rapportage’ en een ‘verdiepend onderzoek’ aan naar al die 81 gevallen.

Westerveld noemt het daarom ‘buitengewoon slordig’ dat het ministerie een van de beloofde documenten - een analyse van de IGJ met daarin de nieuwste cijfers, waarover Nieuwsuur zondag berichtte - op de eerste dag van het Kerstreces online heeft gepubliceerd.

Ook verwijt ze de minister dat hij in een Kamerbrief alleen ‘summier naar de IGJ-rapportage verwijst’, maar de rapportage zelf niet meestuurde. ‘Hij weet dat de Kamer op deze informatie zat te wachten’, zegt Westerveld. Daarnaast wil ze weten hoe de minister gaat proberen jongeren met problemen beter te helpen.

‘Onvoldoende gehoord’

De IGJ concludeert in het document, waarin 25 zelfdodingen uit 2017 en 1 zelfdoding uit 2016 zijn bestudeerd, dat vooral jongeren met een langdurige hulpverleningsgeschiedenis een einde aan hun leven maken.

Ook is er vaak sprake van ‘gebrek aan passende zorg’ en ‘regelmatig voelde de jongere zich onvoldoende gehoord in het hulpverleningstraject’, aldus de IGJ. Bij 16 zelfdodingen was sprake van ‘tekortkomingen in de samenwerking’, in 10 gevallen was (ook) sprake van autisme.

Volgens de IGJ is meer onderzoek nodig naar passende hulpverlening bij jeugdigen met een lange hulpverleningsgeschiedenis. Ook moet duidelijk worden ‘hoe het perspectief en de stem van de jeugdige beter in het hulpverleningstraject kan worden meegenomen en behouden’.