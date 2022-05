‘Insjallah dat ik hier nog een jurk vind’

Moslima's drommen samen op de Grand Eid Bazaar in Eindhoven. Beeld Sabine van Wechem

De Limburgse Hajar (18) sjort de lange koningsblauwe djellaba over haar paardenstaart, en hijst zich daarna in een bordeauxrode met steentjes. Vragend kijkt ze naar haar moeder: welke staat nou mooier? Haar moeder wijst op een auberginekleurige aan het rek, die zou ook nog kunnen. Oh help, zie je Hajar denken, zo komt ze er toch nooit uit? Het was de bedoeling hier snel voor het Suikerfeest nog een outfit te scoren, maar dat schiet zo niet op.

De kakofonie aan vrouwenstemmen en gillende kinderen maakt de stress er niet minder op, hier onder de uitbundige kroonluchters van het zalencentrum Deniz Dügun Salonu. Het is de tweede editie van de Grand Eid Bazaar (‘Eid’ is Arabisch voor feest) in Eindhoven. Vele honderden moslima’s uit alle hoeken van Zuid-Nederland en België zijn zaterdag afgereisd naar dit industrieterrein in Eindhoven-Noord, om nog snel in te slaan voor het grote feest waarmee de vastenmaand ramadan maandag eindigt.

Vrouwenbeurzen als deze zijn een relatief nieuw fenomeen - ook in Amsterdam, Utrecht en Den Haag worden ze sinds een paar jaar gehouden. ‘Maar in het zuiden van het land zijn wij de enige’, zegt Madem Shahid, die de bazaar organiseert met haar schoonzus Nikky van Eijndhoven. ‘Eindhoven heeft een enorme moslimgemeenschap, maar daar wordt weinig voor gedaan. Daarom hebben wij dit opgezet. Je hebt hier alles onder één dak voor een gezellige middag met je vriendinnen, je moeder of je tante.’ Bezoekers komen vooral cadeaus inslaan. Shahid: ‘Je kunt het vergelijken met lastminute kerstinkopen doen.’

Moslima's van alle leeftijden schuifelen door het gangpad

Het gaat van boekjes als Baby’s eerste koranverhalen tot badpakken van Nordays (‘een burkini om doorheen te bruinen en te zonnen’). Traditionele kussentjes, snoepjes voor de kinderen, arganolie, een kalender, huisparfum - vriendinnen Fatima (45) en Karima (47) sommen op wat zoal aan geschenken in hun tasjes is beland. ‘Dit vind je bij ons in Venray allemaal niet’, zegt Fatima. Of zoals de 18-jarige Hajar het uitdrukt: ‘Alles wat ik normaal via social media bestel, vind ik hier in het echt.’

Omdat de organiserende schoonzussen Van Eijndhoven en Shahid alle generaties willen bereiken, hebben ze niet alleen reclame gemaakt via sociale media, maar schoven ze ook eigenhandig 15 duizend flyers door brievenbussen. ‘De oudere vrouwen uit deze gemeenschap komen vaak niet zoveel buiten de deur, dus daar moet je naartoe’, aldus Shahid.

Nu stelt ze tevreden vast dat moslima’s van alle leeftijden voetje voor voetje door de gangpaden schuifelen. Vrouwen met wortels in het Midden-Oosten, Marokko, Nederland, Turkije of Suriname. ‘Je ziet hier vandaag echt een afspiegeling van de samenleving’, aldus Shahid. Een afspiegeling van een samenleving zonder mannen dan.

Luchtige jurkjes en spijkerrokken lopen niet

Maar dat maakt het winkelen alleen maar gezelliger, vindt de organisator. ‘Zo’n man sjokt er toch alleen maar achteraan. Een vriendin of nichtje kijkt tenminste met je mee.’ En kijk, wijst Shahid naar een ongesluierde vrouw die een jurk over haar hoofd trekt bij een kledingkraam verderop. ‘Met alleen vrouwen voel je veel meer vrijheid. Je kunt hier gewoon lekker passen, geen schaamte, meiden onder elkaar.’

Terwijl halverwege de middag buiten nog steeds een rij staat van minstens honderd vrouwen, leunt de verkoopster van Instagramwinkel Caftans de Princesse inmiddels al over een bijna lege kraam. Drie paar muiltjes en een paar jurken heeft ze nog, verder zijn alle goud ingebonden korans, geurstokjes en gebedssnoeren uitverkocht. ‘Het ging wat sneller dan we hadden verwacht’, zegt de vrouw, die net als veel anderen hier niet met haar naam in de krant wil ‘omdat ik niet graag in de aandacht sta’. Ah, daar zal je net haar schoonzus hebben, die terug naar Helmond is gereden om nieuwe koopwaar te halen. Puffend duwt ze een dikke zwarte koffer met het laatste restje magazijnvoorraad onder de kraam door.

De enige verkoper die tijd heeft om verveeld naar haar felroze kunstnagels te staren is Annegret Gorissen, die in het Belgische Neerpelt een kledingzaak runt. Hier in Eindhoven slaat ze de plank mis met haar luchtige jurken, spijkerrokjes, zonnebrillen en handtasjes. ‘Ik ben geen moslim hè, ik heb de doelgroep verkeerd ingeschat. Ik dacht: er loopt ook genoeg jeugd rond, die willen toch niet allemaal zo’n traditionele jurk? Toch wel dus.’

Traditie scoort

Traditie scoort hier, blijkt ook uit de lange wachtrij voor de tafels waar je jezelf met henna kunt laten beschilderen. ‘Je handen mooi versieren, dat hoort wel bij het Suikerfeest’, zegt Wassila (20), die met haar nichtje Mina uit Venlo in de rij staat. De jonge vrouwen denken dat het dit jaar extra los zal gaan, nu er eindelijk weer kan worden gefeest zonder coronamaatregelen. ‘Er is bij ons in de familie echt zo’n sfeer van: we mogen weer’, zegt Mina, van kruin tot enkel gehuld in donkergroen. ‘Lekker weer bij iedereen op bezoek en met zijn allen naar oma.’

Ook verkoopster Sakina Abarcan (26) uit Brussel kijkt ernaar uit om haar hele familie weer bij elkaar te zien. ‘Vorig jaar was het toch wel erg sneu voor opa, dat hij er alleen via de telefoon bij was.’ Abarcan verkoopt babynestjes waarin de pasgeborene zich beschermd weet door een glimmende bumper van goud geweven stof. ‘Mensen vinden zoiets leuk om cadeau te doen.’ Ze hoopt dat ze straks, als het rustiger is bij haar kraam, nog even kan wegglippen om zelf koopjes te jagen. ‘Insjallah dat ik nog een jurk vind, anders heb ik morgen niks om aan te trekken!’