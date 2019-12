Insider Schoof moet rust brengen op Justitie en Veiligheid

Dick Schoof: van de AIVD terug naar de oude liefde (het ministerie van Justitie en Veiligheid). Beeld ANP

Enige genoegdoening zal Schoof voelen: dit is de baan die hij al veel eerder wilde. Vijf jaar geleden kwam hij niet in beeld als secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat toen de voorkeur uitging naar een buitenstaander die een frisse wind moesten laten waaien in het door affaires geteisterde departement.

Wat ook meespeelde, was dat Schoof zich intern niet altijd geliefd maakte: volgens critici is hij te veel van ‘de afdeling Dick Vooruit’. ‘Schoof steekt boven de middelmaat uit’, zegt een andere hoge ambtenaar ter verdediging. ‘Dat wordt niet altijd gewaardeerd.’

Laatste klus

Toen de 62-jarige Schoof eind vorig jaar de overstap maakte naar de AIVD, leek dat zijn laatste klus te worden. Dat hij het nu op de valreep toch tot secretaris-generaal schopt – eerder ging de hoogste positie op het ministerie van Defensie aan zijn neus voorbij – komt omdat zijn voorganger Siebe Riedstra als outsider vastliep op het superdepartement met ruim 100 duizend ambtenaren.

Rustig werd het nooit, de afgelopen jaren: er waren schandalen bij het Openbaar Ministerie, bij de politie rommelt het, een klokkenluider op het ministerie werd het leven zuur gemaakt en door slechte informatievoorziening over het asielbeleid vertrok eerder dit jaar staatssecretaris Mark Harbers, de laatste in een lange reeks van gesneuvelde VVD-bewindspersonen bij het ministerie.

Schoofs promotie in de herfst van zijn carrière is volgens ingewijden deels uit nood geboren. Andere kandidaten zouden er weinig voor hebben gevoeld om aan de slag te gaan op een departement waar het afbreukrisico levensgroot is. Zo wilde de topambtenaar van Algemene Zaken, Paul Huijst, liever secretaris-generaal worden op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Crisismanagement

Schoof hoeft niet ingewerkt te worden. Als ex-baas van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), voormalige directeur-generaal voor de politie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) deed hij ruimschoots ervaring op met cruciale uitvoeringsorganisaties. De ambtenaar leerde daarbij ook effectief om te gaan met politici. Zo bouwde hij bij het crisismanagement rond de MH17 een vertrouwensrelatie op met premier Rutte.

Helemaal onomstreden is hij desondanks niet. Schoof is planoloog en geen jurist, terwijl hij nu toch ook als hoeder van de rechtsstaat moet opereren. Daarnaast kwam Schoof eerder dit jaar zelf in opspraak, omdat hij zware druk uitoefende op een onafhankelijk onderzoek naar het overheidsoptreden rond de ramp met de MH17.

Zijn politieke bazen namen het hem amper kwalijk. Met Schoof hopen Rutte en minister Ferdinand Grapperhaus nu een ervaren kracht binnen te halen die de rust op het ministerie kan terugbrengen. Incidenten zullen er ook de komende jaren blijven, voorspelt een collega. ‘Maar Schoof heeft zoveel ervaring dat hij de valkuilen eerder zal zien aankomen.’