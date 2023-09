Inperking recht op abortus in de VS leidt juist tot een toename van abortussen

Verschillende Republikeinse presidentskandidaten zijn voorstander van een nationaal verbod op abortus na vijftien weken. Beeld Roberto Schmidt / AFP

Als anti-abortusactivisten hadden gehoopt dat de abortusverboden en -beperkingen, die na de uitspraak van het Hooggerechtshof als paddenstoelen uit de grond schoten, voor een afname van het aantal abortussen zouden zorgen, dan komen ze bedrogen uit.

In de eerste zes maanden van 2023 werden er ongeveer 511 duizend abortussen uitgevoerd in staten waar de procedure nog legaal is, ten opzichte van 465 duizend in 2020, zo blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse Guttmacher Institute, dat zich hard maakt voor de toegang tot abortus.

De cijfers wijzen op een groeiende tweespalt tussen conservatieve en liberale staten op het gebied van abortuswetgeving. Waar de een abortus verder aan banden legt, verruimt de ander de toegang ertoe, onder meer door het aantal klinieken uit te breiden en verzekeringen de procedure te laten dekken. Verschillende liberale staten namen bovendien wetten aan om abortusartsen en -patiënten te beschermen tegen vijandige wetgeving uit andere staten.

Arbortuspillen

Inwoners van staten die abortusverboden hebben ingesteld, lijken daardoor uit te wijken naar nabijgelegen staten, waar abortus nog wel legaal is. In New Mexico, een buurstaat van Texas en Oklahoma, waar abortus zelfs in het geval van verkrachting of incest illegaal is, nam het aantal abortussen met 220 procent toe.

Dat wil overigens niet zeggen dat de verboden geen impact hebben. ‘Zulke reizen zijn niet kosteloos’, zegt Isaac Maddow-Zimet, die leiding gaf aan het onderzoek, tegen The New York Times. ‘En we weten dat sommige mensen hun staat niet kunnen verlaten.’

De cijfers die nu naar buiten zijn gebracht, hebben alleen betrekking op abortussen die via het formele zorgsysteem worden verkregen, met tussenkomst van een arts. Abortussen uitgevoerd met behulp van online verkrijgbare abortuspillen zijn niet meegenomen. Onderzoek van onder meer Society of Family Planning, dat wetenschappelijk onderzoek verricht naar abortus, laat zien dat de vraag naar deze pillen in het afgelopen jaar is toegenomen.

Verdere restricties

De regering-Biden is verwikkeld in juridisch getouwtrek over de legale beschikbaarheid van de abortuspil mifepristone, nadat conservatieve actiegroepen hier rechtszaken over aanspanden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het Hooggerechtshof uiteindelijk ook hier een finaal oordeel over vellen.

De toename van het aantal abortussen kan anti-abortusactivisten en politici sterken in hun campagne om verdere restricties op te leggen. Een aantal conservatieve staten is al bezig met wetgeving om de juridische kloof tussen abortusvriendelijke en -vijandige staten te dichten.

Zo nam Idaho in april een wet aan die het helpen van zwangere minderjarigen bij het reizen naar andere staten voor een abortus strafbaar stelde. Verschillende prominente Republikeinse presidentskandidaten hebben bovendien steun verklaard voor een nationaal verbod op abortus na vijftien weken.