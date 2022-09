Innovaties op techbeurs IFA: thermostaten die geld besparen en een stoomkast voor schoenen

De Styler ShoeCase van LG is een glazen kast die schoenen weer lekker fris maakt. Beeld Fabrizio Bensch / Reuters

De organisatie van de Internationale Funkausstellung Berlin, zoals de beurs officieel heet, noemt de editie die vrijdag de deuren voor het publiek opent ‘de eerste editie op grote schaal sinds 2019’. Corona gooide de jaren erna immers roet in het eten. Nu keren veel grote fabrikanten (zoals Samsung, LG en Huawei) terug, maar niet iedereen. Sony, bijvoorbeeld, vulde vroeger in zijn eentje een hele hal, maar is een van de fabrikanten die het nu laat afweten. Daardoor zijn dit jaar niet alle van de 26 gigantische hallen gevuld. Wat zijn de nieuwigheden die tijdens de IFA zijn aangekondigd?

LG Oled Flex. Beeld LG

Buigbaar tv-scherm

Een paar jaar geleden kwamen er gebogen tv-schermen op de markt, maar dat is nooit een trend geworden. Logisch ook wel, want zo’n scherm is vooral irritant als er veel mensen naar kijken. Anders is het voor gamen, waar die schermen het wél goed doen. Gamers zitten als het ware meer in hun spel. LG heeft nu, in navolging van wat kleinere fabrikanten, bedacht dat deze twee doelgroepen gecombineerd kunnen worden. De LG Oled Flex is een 42-inchscherm dat met een druk op de afstandsbediening kan buigen. In totaal zijn er twintig verschillende standen.

LG Oled Flex. Beeld LG

Thermostaat zoekt goedkoopste tarief

Aan slimme thermostaten is de consument al een tijdje gewend, maar de Europese fabrikant Tado voegt er een handigheid aan toe. De nieuwe dienst Balance houdt rekening met goedkope energietarieven, bijvoorbeeld als er een overvloed aan zonne- of windenergie is. Tijdens die momenten kan de thermostaat besluiten alvast de warmtepomp te gebruiken of juist de airco aan te zetten. Consumenten moeten wel extra voor de dienst betalen: 30 euro per maand. Maar volgens de fabrikant is dat zo terugverdiend, omdat Balance 20 procent bespaart op de rekening.

Tado Balance. Beeld Tado

Kleurige lampbollen

Nog zo’n huisproduct dat de laatste jaren slim is geworden: de lamp. Signify (van de Philips Hue-lampen) was daar altijd voorloper in, al is er inmiddels een stortvloed aan goedkopere alternatieven bij gekomen via onder meer de Action of Ikea. Maar Signify zit ook niet stil en heeft een nieuwe serie gelanceerd: de Lightguide Bulbs. Deze uit de kluiten gewassen peertjes borduren voort op de al eerder ingezette trend van grote lampen die kaal aan een draad worden gehangen en waarvan de ‘gloeidraad’ zichtbaar is. De Lightguide is er in drie verschillende vormen en kan diverse kleuren aannemen.

Philips Hue Lightguide Bulbs. Beeld Signify

Oortjes met aanraakschermdoosje

Knappe jongen die nog iets nieuws weet te bedenken voor draadloze oortjes. Ze zien er tegenwoordig allemaal zo’n beetje hetzelfde uit en steeds vaker zijn ze voorzien van noisecancelling. De grote verschillen zitten in de prijs en, daarmee helaas ook samenhangend, de kwaliteit. Toch heeft JBL nu wat aardigs om zich te onderscheiden: een slim oplaaddoosje. Dat is voorzien van een aanraakscherm waarmee de eigenaar zijn muziek kan bedienen, de oortjes kan aanpassen (wel of geen noisecancelling, bijvoorbeeld) of oproepen en berichten kan beheren, uiteraard zonder de telefoon uit de zak te hoeven halen. En zonder gedoe met getik op de oortjes zelf. De JBL Tour Pro 2 gaat 249 euro kosten.

JBL Black Tour Pro 2. Beeld JBL

Schoenmanagement

‘Een totaaloplossing voor schoenbeheer’, noemt LG het. De Styler ShoeCase is een glazen kast die schoenen weer lekker fris maakt. De slimme kast blaast ‘hygiëneverhogende’ stoom door en langs de schoenen, aangepast op het materiaal (sport, suède, leder) en grootte. Een standaardbehandeling duurt 37 minuten. Eerder al kwamen fabrikanten als Samsung en ook LG met stoomkasten voor kleding. De kasten komen in verschillende maten beschikbaar.

Schoenenkast van LG. Beeld LG