Innovatief Singapore heeft wereldprimeur met kippenkweekvlees

De kipnuggets van kweekvlees. Beeld Reuters

Menig dierenvriend in Nederland wacht al jaren op de verkoop van kweekvlees, waar geen dier voor hoeft te sterven. Wereldwijd worden jaarlijks zo’n 50 miljard kippen geslacht. Voor de productie van kweekvlees worden stamcellen genomen uit een levend dierenlichaam. Die groeien vervolgens in een bioreactor uit tot een stuk vlees.

Die techniek heeft Nederlandse wortels. In 2013 presenteerde hoogleraar Mark Post van de Universiteit van Maastricht de eerste kweekhamburger ter wereld. Mosa Meat, waar Post de oprichter van is, optimaliseert op dit moment de burger, laat zakelijk directeur Tim van de Rijdt weten. Straks gaat wat hem betreft de perfecte burger naar de keurmeesters van de Europese Unie.

Bij de Europese voedselautoriteiten duurt het vervolgens anderhalf jaar om de kwaliteit en veiligheid te testen. ‘We hopen dat onze kweekburgers in 2022 in Europa te koop zijn.’ Singapore is volgens Van Rijdt sneller omdat de republiek zichzelf op de markt wil zetten als innovatieve voedselproducent.

Het Amerikaanse Eat Just maakt sinds 2011 plantaardig eten, dat kan worden gebruikt als vleesvervanger. In 2017 maakte het bedrijf bekend kweekvlees te ontwikkelen. Een jaar later beloofde het bedrijf al de eerste stukken vlees op de markt te krijgen dat is gegroeid in een laboratorium. Dat was iets te voorbarig, maar twee jaar later is het moment daar.

In Nederland moeten we dus nog even wachten op de goedkeuring van het eerste kweekvlees door de Europese voedselautoriteiten. Toch ziet de EU ook toekomst in vlees uit het lab. In augustus kreeg het kweekvleesproject Meat4All 2 miljoen euro steun van de Europese Unie voor onderzoek en de eerste productie van grotere hoeveelheden.