Inmiddels meer dan 300 duizend elektrische auto’s in Nederland, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021

Almere kent hoogste aandeel elektrische auto’s, Vlieland onderaan

Nederland telt inmiddels meer dan 300 duizend emissievrije auto’s. Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) staan in oktober bijna 310 duizend auto’s geregistreerd die alleen op elektriciteit rijden. Dat zijn er 65 duizend meer dan aan het begin van het jaar en 136 duizend meer dan begin 2021. Sinds 2021 is het aantal volledig elektrische auto’s dus bijna verdubbeld. Het is nog steeds maar fractie van het totale aantal auto’s in Nederland: slechts 3,3 procent van de auto’s is emissievrij.

De gemeente met het hoogste aandeel uitstootvrije auto’s is Almere. Ruim 15 procent van de geregistreerde auto’s in die gemeente rijdt alleen op elektriciteit. Hierna volgen Houten, Breda, Amersfoort en Tynaarlo. In de eerste vier gemeenten zitten een of meerdere vestigingen van grote leasekantoren in Nederland, dit kan een verklaring zijn voor het hoge aandeel elektrische auto’s. Vlieland en de Groningse gemeenten Pekela en Westerwolde staan onderaan de lijst: hier is minder dan 1 procent van de auto’s emissievrij.

Dit jaar gemiddeld 6.500 elektrische auto’s per maand verkocht

Brussel verbiedt vanaf 2035 de verbrandingsmotor. Alle nieuw verkochte auto’s in de EU moeten vanaf dat jaar volledig uitstootvrij zijn. In de eerste negen maanden van 2022 was 21 procent van de verkochte auto’s emissievrij, laten cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zien. Het is het hoogste percentage ooit. Per maand werden in 2022 gemiddeld 6.500 volledig elektrische auto’s verkocht.

Hybride auto’s worden minder verkocht, maar de verkoop stijgt nog wel ieder jaar. In 2022 zijn tot en met september gemiddeld 3.700 hybride auto’s met als hoofdbrandstof elektriciteit verkocht, goed voor 12 procent van het totaal aantal verkochte auto’s. Sinds 2021 telt Nederland meer volledig elektrische auto’s dan hybride auto’s.