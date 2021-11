‘Inmiddels is duidelijk dat er ook veel is misgegaan bij de inkoop van mondkapjes door de overheid’

Bij de inkoop van mondkapjes door de overheid blijkt veel te zijn misgegaan. Beeld ANP

Wat hebben jullie ontdekt?

‘Er is heel veel te doen geweest rond Sywert van Lienden en zijn bedrijf. Het was al vrij snel duidelijk dat er nóg een zaak is onderzocht binnen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), de inkooporganisatie van het ministerie van Volksgezondheid die haastig is opgetuigd aan het begin van de coronacrisis. Wij zijn erachter gekomen dat het ging om Bunzl, een beursgenoteerd Brits bedrijf dat voor niets inkopers aan het LCH ter beschikking stelde om te helpen.

‘Nu zijn er twee dingen aan het licht gekomen. De inkopers van Bunzl blijken voor miljoenen aan commissies te hebben bedongen, zonder dat de overheid hiervan wist. Bunzl heeft intern geconcludeerd dat dit niet kon, maar lichtte het LCH niet in. Het geld − belastinggeld − is blijven hangen bij de leveranciers in China.

‘Daarnaast is duidelijk dat Bunzl ook nog een losse miljoenendeal met het LCH heeft gesloten en daar flink aan heeft verdiend. Het ministerie heeft dat goedgekeurd, maar dat is wel vreemd, omdat belangenverstrengeling op de loer ligt.’

Wat zeggen deze zaak en die rond het bedrijf van Van Lienden over de gang van zaken bij het LCH?

‘Wat je de hele coronacrisis zag terugkomen, is dat de zorg in Nederland sterk gedecentraliseerd is. Zo ook de inkoop van beschermingsmiddelen. Toen er begin 2020 schaarste ontstond, waren ziekenhuizen tegen elkaar aan het opbieden en bood de overheid zonder het te weten op tegen ziekenhuizen. Toen is die inkoop in één keer gecentraliseerd, met de oprichting van het LCH. Daar waren ziekenhuizen en commerciële bedrijven als Bunzl bij betrokken. Het ministerie van Volksgezondheid betaalde en is politiek verantwoordelijk. Er zijn door dit initiatief honderden miljoenen mondkapjes naar de zorg gegaan, maar inmiddels is duidelijk dat er ook veel is misgegaan.

‘Het LCH is al improviserend opgezet. Er waren bedrijven die niet mochten meedoen en zich meteen afvroegen: waarom zij wel en wij niet? Dat is ondervangen met de belofte: alles gebeurt zonder winstoogmerk. Maar je kunt nu wel vaststellen dat niet iedereen zijn eigenbelang helemaal opzij heeft geschoven. Juridisch gezien is de boel in allerijl opgetuigd, en ook dat zie je terug: afspraken over voorwaarden blijken onduidelijk, waardoor er deals zijn gesloten waarbij je bedenkingen kunt hebben.

‘Ook is het LCH veel langer doorgegaan met inkopen dan nodig, tegen de adviezen in van betrokken professionele partijen. Bij het LCH zaten dus professionals die allerlei avonturiers zagen langskomen die mochten leveren en daar mogelijk fors mee zouden verdienen, zoals Sywert van Lienden. Toen ontstond er een sfeer van: er wordt te veel geld uitgegeven én dat gaat naar mensen die er weinig verstand van hebben. Misschien hebben partijen als Bunzl toen gedacht: nou, dan kunnen wij er ook wel wat aan verdienen.’

Er was crisis en er moest snel worden gehandeld, is het dan niet logisch dat er een paar fouten zijn gemaakt? Waarom vind je het zo belangrijk om hierin te duiken?

‘Het is een heel bijzondere periode geweest, waarbij ontzettend veel geld is uitgegeven door de overheid. Naar buiten is nauwelijks gecommuniceerd over de zaken die zijn misgelopen, het LCH werd door het kabinet opgehemeld. Dan is de taak van journalisten om het bredere verhaal te tonen: dit is er óók gebeurd. De lezer kan altijd nog concluderen: logisch dat dit soort dingen misgingen onder zulke omstandigheden. Wij zijn als journalisten de geschiedschrijvers van het heden, wordt weleens gezegd, dus wij proberen de geschiedenis van deze bijzondere periode in kaart te brengen.’

Demissionair minister De Jonge en premier Rutte in de Tweede Kamer. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen werd door het kabinet opgehemeld. Beeld ANP

Zijn er nog consequenties voor betrokken bedrijven en politici?

‘Deloitte is bezig met een onderzoek, dat zich in eerste instantie richt op de partij van Van Lienden. Die heeft met zijn bedrijf ruim 28 miljoen euro verdiend op een deal van 100 miljoen, dat is uitzonderlijk veel. De vraag is vooral waarom het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) er zo op heeft aangedrongen om hem die deal te geven. Daarnaast onderzoekt Deloitte het hele LCH en wat daar is gebeurd onder leiding van VWS. Maar de presentatie van de resultaten wordt telkens uitgesteld. Nu is er weer een aantekenboekje verdwenen.

‘De grote vraag is of de juridische positie van de staat sterk genoeg is om geld terug te kunnen halen. De landsadvocaat heeft zich al kritisch uitgesproken over het convenant van het LCH, waarin juridisch niet duidelijk zou zijn wie precies met wie afspraken heeft gemaakt en wat de voorwaarden waren. Ook is het de vraag of het ministerie echt de wil heeft om hier werk van te maken; ze willen volgens mij het beeld dat het LCH een groot succes was graag overeind houden. Ze zeggen geen commentaar te kunnen geven op de zaak rond Bunzl, omdat dit van invloed is op de procespositie van de staat. Dus dat suggereert wel dat er een juridische zaak kan komen tegen Bunzl.

‘Uiteindelijk zal er waarschijnlijk een parlementaire enquête komen naar de hele gang van zaken rond het coronabeleid. Het LCH is een van de grotere uitgaven geweest, dus het ligt voor de hand dat dit een rol zal spelen. Dan is het oordeel aan de Tweede Kamer. Die is tot nu toe vrij mild – niet over de deal met Sywert van Lienden, maar wel over het feit dat er pakhuizen vol liggen met beschermingsmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum in zicht komt. De Kamer lijkt daar tot dusverre wel begrip voor te hebben.’