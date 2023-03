Inlichtingendiensten VS: Russen niet in staat om dit jaar veel gebied in Oekraïne te veroveren

Oekraïense militairen vuren een houwitsergranaat af in de buurt van Bachmoet, dat al geruime tijd door de Russen wordt belegerd. Beeld AFP

Met deze analyse van de benarde staat van de Russische krijgsmacht vellen de spionagebazen een hard oordeel over het nut van het voorjaarsoffensief dat Moskou beraamt. President Vladimir Poetin en zijn generaals hopen het Oekraïense leger in de komende maanden na ruim een jaar vechten een beslissende klap toe te brengen.

Maar Rusland is nu zo’n gewonde militaire macht, aldus de Amerikaanse inlichtingendiensten, dat het steeds moeilijker op grote schaal in de aanval kan gaan. Het nijpende tekort aan wapens en militairen en het lage moreel dreigen het leger de das om te doen.

Voor de invasie telde het Russische leger volgens de CIA zo’n 850 duizend direct inzetbare militairen. Het overgrote deel van de gevechtseenheden is nu echter ingezet in Oekraïne. Ook vechten zo’n 50 duizend huurlingen van het Wagner-privéleger mee met het invasieleger. Volgens Amerikaanse en Europese schattingen zijn er inmiddels zo’n 200 duizend Russen in Oekraïne gesneuveld of gewond of vermist geraakt.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim twintig jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant, met defensie als belangrijkste specialisme.

‘Als Rusland niet overgaat tot een verplichte mobilisatie en geen aanzienlijke hoeveelheden munitie van andere landen krijgt, zal het zelfs het huidige niveau van offensieve operaties steeds moeilijker kunnen volhouden’, zei Avril Haines, de overkoepelende baas van alle Amerikaanse inlichtingendiensten, woensdag tijdens een hoorzitting in de Senaat. ‘Wij verwachten niet dat het Russische leger zich dit jaar voldoende herstelt om grote terreinwinst te kunnen boeken.’

Gevoelige klap

Volgens Haines en haar collega’s van onder meer CIA en NSA moet uit het strijdverloop in het stadje Bachmoet niet de conclusie worden getrokken dat de Russen aan de vooravond staan van een militaire doorbraak. De Russische eenheden en Wagner-militairen boeken er de laatste dagen terreinwinst.

Het Kremlin zal de inname van Bachmoet presenteren als een grote overwinning en een gevoelige klap voor het Oekraïense leger. De Russen hopen daarna dieper door te dringen in de regio Donetsk. Maar in hun jaarlijkse rapport over de landen die het grootste gevaar vormen voor de Verenigde Staten, concluderen Haines en haar collega’s dat een volledige verovering van de Donbas er dit jaar waarschijnlijk niet in zit. Donetsk, dat slechts voor de helft in Russische handen is, vormt samen met Loehansk de Donbas.

Pas uiterlijk eind van de zomer zal volgens de VS duidelijk worden wat het effect is van de 300 duizend gemobiliseerde soldaten die Moskou in de strijd heeft geworpen. Als het offensief mislukt, zal Poetin voorlopig eieren voor zijn geld kiezen. ‘Ze kunnen volledig overgaan op het vasthouden en verdedigen van het gebied dat ze momenteel bezetten’, aldus Haines.

Oorlogsmoe

Volgens Haines zal Poetin hierna aansturen op tijdrekken. Haines: ‘Hij zal er waarschijnlijk nog steeds op vertrouwen dat Rusland Oekraïne militair kan verslaan. Poetin gaat ervan uit dat de tijd in zijn voordeel werkt en dat het verlengen van de oorlog, inclusief mogelijke pauzes in de gevechten, misschien wel de beste manier is om de strategische belangen van Rusland in Oekraïne veilig te stellen, ook al duurt het jaren.’

Omdat het weer opbouwen van de landmacht en van het flink geslonken arsenaal precisiewapens nog vele jaren zal kosten, is Rusland militair kwetsbaar geworden. ‘De zware verliezen die de grondeenheden hebben opgelopen en de grote uitgaven voor precisiemunitie tijdens de oorlog, hebben de afhankelijkheid van kernwapens alleen maar vergroot’, aldus de inlichtingendiensten in hun jaarlijkse dreigingsanalyse.

Rusland is het land met de meeste kernwapens ter wereld. Poetin heeft sinds de invasie diverse malen gesuggereerd dat hij die ook zal inzetten. De VS en Europa deden die dreigementen af als sabelgekletter, maar volgens de Russische oud-president Dimitri Medvedev zijn ze serieus.