Inlichtingendienst: Rusland, China en Iran willen verkiezingen VS ondermijnen

Vladimir Poetin en Xi Jinping bij het Kremlin in 2019 Beeld REUTERS

Directeur William Evanina van het National Counterintelligence and Security Center (NCSC) zegt in een verklaring dat landen bijvoorbeeld misleidende informatie kunnen verspreiden via internet om kiezers te beïnvloeden. Ze kunnen ook proberen gevoelige informatie te stelen of zorgen dat twijfel ontstaat over de geldigheid van de verkiezingsuitslag.

De inlichtingenchef zegt dat de voorkeuren van landen voor presidentskandidaten uiteenlopen. Hij verwijst onder meer naar de conflicten tussen de regering van Trump en de Chinese regering. Die liggen onder meer in de clinch over de situatie in Hongkong, de aanpak van de coronacrisis en de 5G-markt. China lijkt volgens Evanina niet te willen dat Trump wordt herkozen.

Rusland zou juist willen voorkomen dat Biden wint. Rusland uitte volgens Evanina ook al kritiek op Biden toen hij nog vicepresident was onder Barack Obama. Dat hing samen met zijn rol in het Amerikaanse Oekraïnebeleid en zijn steun voor de oppositie tegen de Russische president Vladimir Poetin, aldus de inlichtingenchef.

Iran probeert Trump en de democratische instituties in de VS te ondermijnen om het land te verdelen, aldus de inlichtingenchef. Dat doet het door online ‘anti-Amerikaanse berichten’ en ‘desinformatie’ te verspreiden. Iran vreest volgens Evanina dat een tweede termijn voor Trump zal resulteren in toenemende Amerikaanse druk op het regime om plaats te maken voor een democratische regering.

Rusland grootste gevaar

Ingewijden zeggen tegen The New York Times dat Rusland wordt gezien als het grootste gevaar. China zou zich vooralsnog terughoudender opstellen. Een bron vergelijkt Rusland met een tornado die de Amerikaanse democratie nu al kan beschadigen. De inmenging van China zou volgens deze bron ook heel gevaarlijk zijn, maar op de langere termijn.

Amerikaanse inlichtingsdiensten concludeerden eerder al dat Rusland in de aanloop naar de verkiezingen in 2016 Trump probeerde te helpen. De Russische regering heeft dergelijke beschuldigingen altijd ontkend. Trump zei na de waarschuwing van Evanina dat hij niet gelooft dat het Kremlin hem probeert te helpen. ‘Want niemand is strenger geweest voor Rusland dan ik.’