Inlichtingenchef aangeklaagd voor lekken staatsgeheimen in omvangrijk Deens spionageschandaal

De chef van de Deense inlichtingendienst Lars Findsen. Beeld AFP

Findsen wordt ervan beschuldigd dat hij in een periode van anderhalf jaar vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met zes onbevoegden, onder wie twee journalisten. In die periode was hij op non-actief gesteld vanwege een onderzoek dat tegen hem liep.

De inhoud van de aanklacht is verder geheim, maar verschillende Deense media berichtten eerder dat de inlichtingenbaas wordt aangeklaagd omdat hij in media-interviews toegaf dat de Deense diensten samenwerken met de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.

Eerder noemde Findsen de aanklacht eerder ‘waanzinnig’. ‘Ik heb altijd gepleit voor openheid richting pers en publiek over het werk van de inlichtingendiensten, zonder onze bedrijfsvoering te schaden. Ik heb hiervoor steun gekregen van alle vorige regeringen. Maar ik heb op geen enkel moment staatsgeheimen prijsgegeven.’

Findsen werd in december vorig jaar door een arrestatieteam van de binnenlandse veiligheidsdienst (PET) gearresteerd op de luchthaven van Kopenhagen. In februari kwam hij vrij in afwachting van zijn zaak. De arrestatie veroorzaakte veel ophef in Denemarken. De chef is een begrip in de Deense inlichtingenwereld. Tussen 2002 en 2007 leidde hij zelf de PET.

Getapt en geobserveerd

Sinds 2015 stond hij aan het hoofd van de buitenlandse inlichtingentak (FE). Een onafhankelijke toezichthouder oordeelde in augustus dat zijn dienst informatie achterhield. Na onderzoek door een commissie werd Findsen vrijgepleit. Het huidige onderzoek door zijn oud-collega’s van de PET nam anderhalf jaar in beslag. Volgens de krant Politiken werd de inlichtingenbaas geobserveerd in diens huis en zomerhuis en werd zijn telefoon afgetapt.

Verschillende media berichtten de afgelopen maanden over een conflict tussen de PET en de buitenlandse inlichtingentak FE, dat ten grondslag zou liggen aan het onderzoek. De krant Berlingske meldde onlangs dat PET-chef Finn Borch Andersen tijdens een briefing van partijleiders in detail vertelde over het seksleven van Findsen. Hiermee zou hij een ​​beeld willen schetsen van een FE-chef die niet te vertrouwen was en het risico liep te worden gechanteerd door een buitenlandse mogendheid of journalisten.

In Berlingske nam een oud-collega het vorig jaar voor Findsen op. Volgens deze Hans Jørgen Bonnichsen dendert de regering ‘als een olifant door de porseleinkast’ door de oud-chef aan te klagen op basis van een wetsartikel dat in 1979 voor het laatst werd gebruikt om een Stasi-agent te veroordelen. In plaats daarvan had de inlichtingenchef ook gewoon op een ambtelijk zijspoor kunnen worden gezet, betoogt Bonnichsen. ‘Nu wordt hij minder gunstig behandeld dan de piraten in de Golf van Guinee.’

Het Deense OM noemt het lekken van de vertrouwelijke informatie evenwel een ernstige zaak. ‘Het kan de relatie met partners van de inlichtingendiensten schaden en het kan het lastiger maken hun werk uit te voeren als hun werkwijze bekend wordt. Daarnaast schaadt dit het vertrouwen dat de inlichtingendiensten gevoelige informatie binnenshuis kunnen houden.’