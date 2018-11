Inleidende beschietingen kondigen politieke ‘superzaterdag’ aan

Goedemiddag,

Smullen voor de liefhebber: morgen zijn er maar liefst drie partijcongressen. Bij VVD en Forum voor Democratie zijn de eerste schoten voor de boeg inmiddels gelost door ontevreden leden. De ChristenUnie mijmert ondertussen over het zegenrijke werk dat een volgend kabinet kan doen.

SUPERZATERDAG

Feest van de partijdemocratie

De echte politieke junkies/nerds op het Binnenhof spreken volgens het AD al over ‘superzaterdag’. VVD, ChristenUnie én Forum voor Democratie houden alle drie een partijcongres. Sinds Alexander Pechtold zijn vertrek aankondigde op het laatste D66-congres zal niemand meer de potentiële nieuwswaarde ontkennen van dergelijke partijbijeenkomsten.

De eerste schoten voor de boeg zijn inmiddels gelost. Zo heeft VVD-burgemeester Marco Out vrijdag bekend gemaakt dat hij zijn lidmaatschap opzegt. ‘Steeds vaker las ik VVD-standpunten die te ver van mijn persoonlijke waarden en mening afstaan,’ aldus Out in zijn verklaring. De burgemeester van Assen stoort zich onder andere aan de proefballonnetjes van Klaas Dijkhoff. Lees hier zijn verhaal.

VVD-Kamerlid Eric Ziengs (bekend van de slogan ‘Kies een Drent in het parlement’) kreeg een telefoontje van zijn provinciegenoot, laat hij aan Dion Mebius weten. ‘Dat waardeer ik, al had de ledenvergadering mij een geschiktere plek geleken om je grieven te uiten dan Facebook. Dat heb ik Marco ook gezegd. No hard feelings, maar dit had je anders kunnen doen.’

Ook bij Forum voor Democratie zijn er inleidende beschietingen. FvD-lid Rob van Gemert zegt via de in Baudet-kringen veel gelezen website De Dagelijke Standaard de partij vaarwel met een lange j’accuse. Hij hekelt het ‘übernarcisme’ van Baudet, de bunkermentaliteit van de partijtop en de gebrekkige partijorganisatie. Zekerheidshalve heeft Forum voor Democratie een groot deel van het eigen congres besloten verklaard. Media zijn alleen welkom bij de speeches, onder anderen van partijpenningmeester en nieuwbakken Eerste Kamer-lijsttrekker, Henk Otten.

Er mag bij VVD en FvD dan enige interne onrust bestaan, geen enkele partij kan tippen aan 50Plus. De ouderenbeweging van Henk Krol wil volgende week afscheid nemen van drie onwelgevallige bestuurders en gooit nu alvast alle rotzooi op straat. Zo maakt de partij wereldkundig dat bestuurslid Henk Jan Verboom voortdurend ‘zeer denigrerende mails’ stuurt, de bureaumanager intimideert en verzoeningspogingen ‘torpedeert’. De ‘extreem kritische’ bestuurder Mark van Rooij moet weg vanwege algehele betweterij (‘hoewel geen jurist, claimt hij superieure rechtskennis’) en bestuurder Helena Bosch kan opkrassen omdat ze ‘uitermate beledigende woorden’ heeft gericht aan partijvoorzitter Geert Dales. Lees hier de lange ‘ontslagmotivatie’.

Volgende week donderdag (superdonderdag voor 50Plus-watchers) moet blijken of de leden instemmen met het ontslag van de drie bestuurders. Op zaterdag gaat Henk Krol dan weer als vanouds uitleggen dat 50Plus helemaal geen vechtpartij is.

MILLENNIALS

Segers komt op voor jongeren

Bij de ChristenUnie is het ogenschijnlijk rustiger, al broeit onder de oppervlakte nog altijd de onvrede over het uitblijven van een soepeler kinderpardon. Gert-Jan Segers richt zich ondertussen op de kwetsbare positie van millennials. ‘Ik zie een vermoeide, overbelaste generatie jongeren, waaromheen het veel te stil is,’ zegt Segers in een interview van ArieJan Korteweg. ‘Voor hen wil ik me als politicus sterk maken.’

Zo wil Segers afscheid nemen van het leenstelsel dat studenten opzadelt met grote schulden. Helaas voor de millennials gaat de ChristenUnie-leider dat pas doen als zij waarschijnlijk al weer zijn afgestudeerd. ‘Ik kijk dan naar de volgende kabinetsformatie’, aldus de fractievoorzitter.

Het volgende kabinet krijgt het druk, want Segers is niet de enige hoofdrolspeler in de coalitie die al verder kijkt dan Rutte III, merkt chef politiek Raoul du Pré op. ‘Zo verheugt D66 zich op de gekozen burgemeester (die het volgende kabinet moet invoeren), kondigde minister Van Nieuwenhuizen aan dat niet zij maar het volgende kabinet de kilometerheffing voor vrachtwagens door zal drukken, hoopt minister Grapperhaus dat het volgende kabinet dan toch eindelijk beslist over de regulering van de wietteelt en kondigde minister De Jonge aan dat het volgende kabinet wat hem betreft een heldere visie zal ontwikkelen op de betaalbaarheid van de zorg. Dat zal nodig zijn, aangezien het volgende kabinet de gaswinning serieus moet terugschroeven.’

PREVENTIEAKKKOORD

Minder alcohol, minder vet, minder roken

De hoofdlijnen zijn al meerdere keren uitgelekt, maar vandaag presenteert staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis dan eindelijk zijn Nationale Preventieakkoord. Het plan om Nederland van slechte gewoontes af te helpen is via een inmiddels beproefd recept tot stand gekomen: patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties mochten allemaal plaatsnemen achter ‘overlegtafels’. Nu is er dus een akkoord met ‘breed maatschappelijk draagvlak’. Alleen de tabaksindustrie werd geweerd, tot chagrijn van werkgeversorganisatie VNO/NCW.

Het is dan ook niet raar dat de strengste maatregelen in het akkoord gericht zijn tegen roken. Tabak wordt duurder ( tien euro per pakje) en het aantal publieke rookplekken slinkt verder. ‘In 2040 moet er een rookvrije generatie zijn,’ aldus Blokhuis. Op andere terreinen ontbreekt een dwingende hand: geen suikertaks, geen hogere alcoholprijzen, geen lagere btw op groente en fruit. Meer voorlichting en vrijwillige afspraken, bijvoorbeeld over reclame gericht op jongeren, moeten Nederland minder gevoelig maken voor drank en vet.

