Inktspotprijs 2018 voor Tjeerd Royaards

Goedemiddag,

Voor de liefhebbers van politieke cartoonisten is het een belangrijke dag: de bekendmaking van de winnaar van de Inktspotprijs 2018 voor de beste politieke tekeningen tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018.

Trend van de dag: ook hier rukken de sociale media als platform op. En daardoor groeit de groep van kanshebbers.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Regel het heel eenvoudig hier.

EERVOLLE VERMELDING

Bas Palsrok - 'Erdogans Evolution'

'Erdogans evolution' Foto Bas Palsrok

Politiek tekenaars zijn solitaire werkers, die elkaar tweemaal per jaar treffen. Dat is bij de uitreiking van de Inktspotprijs, vandaag in Nieuwspoort in Den Haag. En elk jaar in april bij Kaatje aan de Sluis in Blokzijl, waar ze een verse prent inruilen voor een informele gezamenlijke maaltijd – de wanden van het restaurant hangen vol cartoons.

'Dit jaar was er enige zorg te bespeuren in Kaatje, aldus verslaggever Ariejan Korteweg, die erbij was: 'Moeten we het gezelschap niet eens verjongen? Moeten nieuwelingen een kans krijgen aan te schuiven bij Jos Collignon, Stefan Verwey, Siegfried Woldhek, Tom Janssen en al die andere grote namen?'

Met de bekroning van iemand van buiten de club ‘vaste’ tekenaars geeft de Inktspotprijs 2018 het signaal dat de tijd rijp is. En dat geldt ook voor de eervolle vermelding van Bas Palsrok voor zijn cartoon over Erdogans Turkije.

'In al z'n simpelheid een zeer treffende prent', aldus de jury onder voorzitterschap van NOS-verslaggever Xander van der Wulp. Bijzonder bijkomend detail: deze tekening werd niet gepubliceerd in een dag- of weekblad, maar op Twitter. Zo kan het dus ook.

DERDE PRIJS

Joep Bertrams - 'De schepping'

'De schepping' Foto Joep Bertrams

'Een klassieke politieke tekening', aldus de jury, 'die de kracht heeft dat het hele proces van 225 dagen kabinetsformatie in één keer wordt samengevat: Gert-Jan Segers als het geschenk uit de hemel voor Rutte en Buma, al kijkt Pechtold niet al te tevreden.'

TWEEDE PRIJS

Tom Janssen - 'Geen dividendbelasting'

'Geen dividendbelasting' Foto Tom Janssen

'De afstand tussen het kabinet en de gewone man op de bank treffend verbeeld, aldus de jury. 'Daar staat de premier dan, in de gietende regen.'

EERSTE PRIJS

Tjeerd Royaards - 'Goede migrant, slechte migrant'

Good migrant, bad migrant. Foto Tjeerd Royaards

'In een simpel plaatje zette de winnaar van de Inktspotprijs 2018 het migrantendebat op scherp', aldus de jury. Tjeerd Royaards verwijst uiteraard naar de 23-jarige Mamoudou Gassama uit Mali, die wereldnieuws werd toen hij in Parijs (waar hij als illegaal verbleef) een kind redde dat aan een balkon hing. Hij kreeg prompt een verblijfsvergunning van president Macron.

Ook Royaards had geen groot nieuwsplatform nodig. Hij zette de cartoon zelf op Twitter, waarna die wereldwijd een hit werd. Volkskrant-verslaggever Ariejan Korteweg: 'Het zit ‘m bij Royaards niet in de knappe stijl of rake details. De tekening is sober, strak, bijna schetsmatig. De kracht schuilt in de analyse van de situatie, en in het morele appel dat daaruit voortvloeit: is dit wat we willen? De kijker krijgt de ruimte zelf zijn oordeel te vormen over deze twee manieren om naar de vrijheid te klauteren.'

Donald Trump haalde de eindselectie dit jaar niet: volgens de jury omdat we er misschien inmiddels aan gewend zijn, of omdat ‘de werkelijkheid inmiddels zo belachelijk is dat het moeilijk is er effectief de spot mee te drijven'.

Voor de winnaar is er een bronzen beeldje van kunstenares Carla Daalderop.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Dat is zo geregeld.