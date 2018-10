Inkomsten uit reclame blijven dalen voor publieke omroep, maar Ster blijft optimistisch

De reclame-inkomsten van de ­Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zullen dit jaar zo’n 5 procent dalen. Dat denkt Sterdirecteur Frank Volmer: ‘Het belangrijkste kwartaal is net begonnen, ik verwacht dat we hierop uitkomen.’ Het reclamebedrijf van de publieke omroep kampt al langer met een teruglopende omzet: van 232 miljoen in 2014 naar 191 miljoen in 2017.

De publieke omroep houdt al rekening met lagere Ster-inkomsten. Omdat minister Slob (Media) niet langer bereid is die te compenseren, komt de NPO volgend jaar 62 miljoen euro tekort op een budget van 800 miljoen. Als de omroepen met een goed plan komen, krijgen ze eenmalig 40 miljoen euro om de schade te beperken. Dat is onvoldoende om het structurele gat te dichten. Daarom bezuinigt de NPO op radio- en tv-programma’s.

Volgens Volmer dalen de inkomsten onder andere door het nieuwe prijsbeleid van de Stichting Ether Reclame (Ster): bonussen voor tussenpersonen zijn afgeschaft en grote adverteerders krijgen niet langer korting. Daarom stapten sommigen over naar de concurrentie. De drempel voor kleine bedrijven is verlaagd, zij melden zich steeds vaker bij de Ster. Die groei zal doorzetten, verwacht hij.

Probleem is ook dat de Ster online weinig advertenties verkoopt. ‘Daar groeien we langzamer dan gepland. Dat komt deels door de strengere Europese privacywet. Als organisatie met een publieke functie zoeken we niet de randen van de wet op, anderen wel.’

Volmer denkt dat online veel meer is te verdienen. Zo heeft de app van NOS Teletekst sinds kort ruimte voor advertenties. ‘We willen ook reclame op YouTube exploiteren, voor NPO-filmpjes.’ Veel instanties moeten dat goedkeuren, soms moet wet- en regelgeving worden aangepast. ‘Dat duurt langer dan we hadden ingeschat.’