Inkomen vrouwen groeide afgelopen decennia harder dan dat van mannen, maar loonkloof blijft groot

Een kind wordt naar school gebracht. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

In 1975 voerde Nederland de Wet gelijk loon voor mannen en vrouwen in. Volgens onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek deed naar inkomensgegevens van 1977 tot 2020 blijkt dat het jaarinkomen van vrouwen in die periode steeg van 21 duizend euro bruto naar 34 duizend euro. Mannen zagen hun inkomen beperkter toenemen: met 12 procent. Dat is grotendeels toe te schrijven aan de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. Stonden er eind jaren zeventig tegenover elke 100 werkende vrouwen nog 223 mannelijke evenknieën, in 2020 zijn dat er respectievelijk 100 tegenover 113.

Hoewel het inkomen van vrouwen de afgelopen decennia een sterkere groei doormaakte dan dat van mannen, was hun jaarsalaris in 2020 nog altijd gemiddeld 35 procent lager. Tussen samenwonende ouders is dat verschil nog groter: 45 procent. Dat komt vooral doordat vrouwen veel vaker in deeltijd werken. Hun werkweek was met gemiddeld 26,2 uur in 2020 een kwart korter dan die van mannen (35,4 uur). Daar staat tegenover dat vrouwen veel meer onbetaalde arbeid op zich nemen, zo’n 10 uur per week.

Bruto verschil

Geschoond voor het aantal uren dat vrouwen minder werken, zou het verschil in bruto uurloon nog altijd 14,2 procent zijn. Ook daaraan is, naast leeftijd en opleiding, deeltijdwerk deels debet. Vrouwen stijgen daardoor tussen hun dertigste en veertigste minder sterk op de carrièreladder. Bovendien bleek uit eerder onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat het voor in deeltijd werkende vrouwen moeilijk is om op leidinggevende posities te komen: aan de top van het bedrijfsleven is een werkweek van 50 uur de norm.

Om jonge moeders te stimuleren meer te werken en vaders juist om meer te zorgen, kondigde het kabinet dinsdagochtend aan de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof te willen verhogen. Vanaf augustus zouden partners dan negen weken verlof op kunnen nemen tegen 70 procent van hun dagloon, dat was eerder nog 50 procent. Deze negen weken komen bovenop de vijf weken extra geboorteverlof die partners sinds vorige zomer al kunnen opnemen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt het voorstel hiervoor vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer.