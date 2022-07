Initiatiefnemers van afgewezen nieuwe middelbare scholen proberen alsnog toe te treden

Onderwijsminister Dennis Wiersma bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

Ten minste drie initiatiefnemers hebben bezwaar aangetekend, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Zeven van de twaalf afgewezen initiatieven voor een middelbare school (in totaal werden er voor het voortgezet onderwijs zestien aanvragen ingediend) hebben zich opnieuw gemeld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de aanvragen.

De drie initiatieven die bezwaar hebben aangetekend bij DUO, overwegen een gang naar de rechter als dit niet het gewenste resultaat oplevert. Het gaat om de islamitische scholen El Amien in Amsterdam en Al Amana in Utrecht, alsmede een nieuwe middelbare school in Kerkrade, Het Martin Buber.

Burgerschapsonderwijs

De Onderwijsinspectie, die de plannen beoordeelt, vond dat de initiatiefnemers onvoldoende concreet en samenhangend hadden geformuleerd hoe zij hun burgerschapsonderwijs, dat onder meer draait om de basiswaarden van de rechtsstaat, wilden vormgeven. Minister Dennis Wiersma, die het finale oordeel velt, sloot zich hierbij aan.

De drie initiatiefnemers vinden dat niet duidelijk genoeg is gemaakt op basis waarvan hun plan is afgewezen. Het instrument dat hiervoor door de inspectie zou zijn gebruikt, zo schrijven zij in een brief aan Wiersma, is ‘niet openbaar en transparant’. De initiatiefnemers willen ‘op zeer korte termijn in gesprek om de nodige helderheid te verkrijgen.’

De Onderwijsinspectie stelt in een reactie dat het toetsingskader waaraan nieuwe scholen moeten voldoen gewoon online staat en voor iedereen inzichtelijk is.

‘We hebben behoefte aan meer uitleg’, zegt Bert Schroën, kwartiermaker van Het Martin Buber, het gesneuvelde initiatief uit Kerkrade. ‘Dat helpt ons ook bij het doen van een nieuwe aanvraag.’

Karim Salihi, initiatiefnemer van Al Amana in Utrecht, is van mening dat zijn plan voor burgerschapsonderwijs aan alle criteria van het toetsingskader voldeed. ‘Dat roept de vraag op of de inspectie nog een ander kader heeft gebruikt en dus buiten haar boekje is getreden.’

Nieuwe wet

De aanvragen voor nieuwe scholen zijn voor het eerst ingediend onder de nieuwe wet Meer Ruimte voor Scholen, die sinds vorig jaar juni van kracht is. Om het makkelijker te maken een nieuwe school te stichten, gelden niet langer de ‘erkende richtingen’ (katholiek, protestants, islamitisch bijvoorbeeld) als belangrijkste voorwaarde, maar de belangstelling van ouders. Die moet worden aangetoond door middel van marktonderzoek of het verzamelen van voldoende handtekeningen (‘ouderverklaringen’) in de regio waar de beoogde school komt te staan.

Nieuwe initiatieven, ook die zijn afgewezen, konden zich tussen 1 juni en 1 juli melden bij DUO. Belangstellende ouders konden vervolgens vanaf 1 juli ouderverklaringen afgeven om het door hen gewenste initiatief te steunen.

Ook de eerste vijf Renaissancescholen die Forum voor Democratie wil oprichten, staan op de huidige lijst. De partij wil na de zomervakantie beginnen met particuliere scholen en hoopt voor de langere termijn aanspraak te kunnen maken op overheidsfinanciering.

De initiatiefnemers voor middelbare scholen die een tweede poging doen, kunnen vanaf 16 juli – als de bezwaartermijn bij DUO verloopt – voor het verzamelen van ouderverklaringen terecht bij dezelfde mensen die tijdens de eerste ronde al hun goedkeuring gaven, mits zij nog aan de voorwaarden voldoen: woonachtig in het voedingsgebied van de school en met kinderen in de leeftijdscategorie tussen de 10 en 12 jaar).

Ouderverklaringen

Dit geldt echter niet voor de initiatiefnemers die bezwaar hebben aangetekend. Zolang de juridische procedure loopt, kunnen er geen ouderverklaringen worden afgegeven door ouders die vorig jaar het betreffende initiatief steunden. De initiatiefnemers moeten dus bij andere mensen aankloppen om alsnog voldoende verklaringen te verzamelen. Om die reden hebben sommige afgewezen initiatiefnemers ervoor gekozen het besluit juist niet aan te vechten.

‘Dat zou nadelig zijn voor de 300 ouderverklaringen die ik heb verzameld’, zegt Yusuf Altuntas van de Stichting Islamitisch Onderwijs, die een afwijzing ontving voor zijn plan voor een nieuwe middelbare school in Amsterdam. Hij heeft inmiddels een nieuwe aanvraag ingediend. ‘Het enige wat ik nu hoef te doen, is deze mensen nog een keer te bellen.’

Intussen werkt Altuntas, met behulp van ingeschakelde deskundigen, aan het uitwerken van een gedetailleerder plan voor het burgerschapsonderwijs, in de hoop dat de Onderwijsinspectie dit keer wel goedkeuring zal geven. ‘Drie of vier A4'tjes bleken niet voldoende, dus dit keer zal ik een soort encyclopedie in boekvorm aanleveren.’

Kort geding

De gemeente Kerkrade, die het initiatief heeft ingediend voor Het Martin Buber, stelt dat ze vanwege de huidige gang van zaken wordt belemmerd in haar vrijheid om een nieuwe school te stichten. De gemeente heeft het ministerie van Onderwijs gesommeerd om deze wettelijke bepaling aan te passen, zodat de al verzamelde ouderverklaringen gebruikt kunnen worden voor de nieuwe aanvraag.

Als het ministerie deze eis niet voor maandag 17 uur inwilligt, dan volgt een kort geding. ‘We kunnen het hier niet bij laten zitten door een terugtrekkende beweging te maken’, zegt kwartiermaker Bert Schoën. ‘Daarmee geven we een verkeerd signaal aan onze burgers.’ Ook het Utrechtse Al Amana zal een kort geding aanspannen als de al verzamelde ouderverklaringen niet opnieuw gebruikt mogen worden, zegt initiatiefnemer Karim Salihi.

Het ministerie van Onderwijs zal maandag op tijd reageren op de sommatie, laat een woordvoerder weten. Of minister Wiersma ook zal ingaan op het verzoek voor een gesprek met de initiatiefnemers van de drie afgewezen scholen is nog niet duidelijk. ‘De brief heeft de minister zelf nog niet bereikt. Als er een besluit is genomen, zullen we dat vanzelfsprekend aan de initiatiefnemers laten weten.’