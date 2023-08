ING profiteert van opgelopen rente en boekt 2,16 miljard euro kwartaalwinst

Algemeen directeur Steven van Rijswijk (rechts) tijdens de aandeelhoudersvergadering van ING Group. Beeld ANP

ING heeft opnieuw een uitstekend kwartaal achter de rug. De bank wist haar winst haast te verdubbelen naar 2,16 miljard euro, blijkt uit de kwartaalcijfers die donderdagochtend werden gepubliceerd.

Dat is vrijwel geheel toe te schrijven aan de hoge rente. Een bank verdient doorgaans geld door kapitaal op te halen bij spaarders, en dat vervolgens weer uit te lenen. Het verschil tussen die spaarrente en de leenrente zorgt voor winst. Dat verdienmodel stond jarenlang onder druk vanwege de lage rente, maar dat beeld is inmiddels veranderd. In de afgelopen twaalf maanden is de rente door de Europese Centrale Bank opgekrikt van 0 procent naar 3,75 procent.

En dat is te zien aan de prestaties van ING. De bank had in de maanden april, mei en juni een omzet van 5,76 miljard euro. Dat is 23 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groei wordt gedreven door de afdeling Retail Banking, die 2,7 miljard euro meer hypotheken verkocht in Australië, Nederland en Duitsland.

Aandeelhouder profiteert

Ondertussen maakte de bank ook 4,1 procent minder kosten. Daardoor heeft de bank nu een kosten-batenratio van 45,6 procent: voor elke euro die ING verdient, maakt het 45,5 cent aan kosten. Dat is beduidend beter dan concurrerende banken. Zo kwam ABN Amro afgelopen kwartaal uit op een ratio van 65,6 cent per euro.

ING verdiende het afgelopen kwartaal wereldwijd 2,16 miljard euro. In het eerste kwartaal verdiende de bank 1,6 miljard euro. Het zijn vooral aandeelhouders die daarvan zullen profiteren. ING maakte eerder dit jaar bekend voor 1,5 miljard euro eigen aandelen in te kopen. Dat is goed voor de aandeelhouders, omdat het normaal gesproken de koers van het ING-aandeel opstuwt. Ook de grootste Europese banken geven de miljardenwinsten uit aan aandeleninkoopprogramma's, telde Bloomberg afgelopen week.

Nederlandse spaarders zullen ook de komende maanden weinig profiteren van de winsten van banken. Hoewel de banken de hypotheekrente snel optrekken, zijn ze terughoudend met het verhogen van de spaarrente, concludeerden onderzoekers van De Nederlandsche Bank onlangs. Het levert een hoop gemopper op van klanten. Ook demissionair minister van Financieen Sigrid Kaag sloeg in mei een kritische toon aan. ‘Ik vind het belangrijk dat er een moment komt dat de rentestijging voldoende wordt doorgevoerd richting spaarders’.

Trouwe klanten

Dat Nederlandse spaarders die lage rente ook deels aan zichzelf hebben te danken, blijft vaak onvermeld. Ontevreden bankklanten hebben genoeg alternatieve opties voorhanden. Zo biedt Bunq nu een rente van 2,46 procent, buitenlandse aanbieders stunten met nog hogere rentes.

Sparen bij zulke partijen is niet risicovoller: tegoeden tot een ton zijn immers beschermd door Europese regelgeving. Als de bank omvalt, staat de overheid garant voor je spaargeld. Desalniettemin blijkt de Nederlandse spaarder trouw aan haar bank: ING, Rabobank en ABN Amro kunnen al jaren rekenen op een gezamenlijk marktaandeel van zo’n 80 procent.