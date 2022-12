ING-hoofdeconoom Marieke Blom wil meer dan alleen oplossingen op papier zetten

Internationaal hoofdeconoom van de ING Marieke Blom. Beeld Pauline Niks

Het had zomaar gekund dat Marieke Blom anno nu haar brood had verdiend als documentaires schietende cameravrouw, of als politicus namens de Partij van de Arbeid. In plaats daarvan zwaait de 48-jarige dezer dagen als internationaal hoofdeconoom van ING de scepter over een ploeg van 75 huizenmarktvorsers, oliekenners, ECB-exegeten en andere onderzoekers van Londen en New York tot Singapore en Seoul.

De geboren Heerhugowaarder is een vertrouwd gezicht aan de Nederlandse talkshowtafels, waar ze geregeld haar licht laat schijnen over de inflatie, de energiecrisis en andere economische perikelen. ‘Ze is ontzaglijk slim en een heel vrolijk iemand om in je buurt te hebben’, zegt oud-PvdA-leider Wouter Bos, aan wiens campagne Blom in 2006 meewerkte, toen de sociaaldemocraten het bij de Tweede Kamerverkiezingen moesten afleggen tegen het CDA.

‘Ik vind het prachtig om te zien hoe ze het nu doet op televisie’, zegt Bos. ‘Haar economische analyses zijn altijd heel zorgvuldig, en in begrijpelijke taal geformuleerd.’

2006 was niet alleen omwille van de verkiezingscampagne een ‘heel heftig jaar’, vertelt Blom op het ING-hoofdkantoor. Dat jaar overleed haar 68-jarige vader, een Santpoortse ondernemer die in zijn jonge jaren eerst samen met zijn vrouw de noodlijdende groentezaak van Bloms opa omtoverde tot een florerende supermarkt, en later handelaar in oud metaal werd.

‘Zelf was hij in heel armoedige omstandigheden opgegroeid’, vertelt Blom. ‘Daarom heeft hij mijn zusje en mij altijd meegegeven hoe belangrijk het is dat je je eigen geld verdient, en dat je financieel onafhankelijk bent.’

Haar inmiddels 82-jarige moeder bestierde toen er eenmaal kinderen waren het huishouden, of liever gezegd: een kinderboerderij, lacht Blom. ‘We groeiden op in een voormalige koolboerderij met veel grond eromheen. Mijn ouders dachten dat het wel leuk zou zijn voor de kinderen om daar kippen, geiten, konijnen, schapen, een pony, een kat en honden neer te zetten. Het was alleen heel veel werk, en dat deed mijn moeder. En ik moest tot mijn lichte ergernis op zaterdag altijd de kippenschuur schoonmaken. En de ponystal, en het hondenhok.’

Jakkeren door de straten

Blom studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam, was daarna drie jaar lang analist bij ABN Amro, tot ze zich ergens na de millenniumwisseling begon af te vragen: ‘Is dit waartoe ik op aarde ben?’ Ze besloot het over een andere boeg te gooien: de ene helft van de week was ze politiek adviseur voor de PvdA-fractie van het Amsterdamse stadsdeel Centrum, de andere helft van de week werkte ze als cameravrouw voor lokale omroep AT5.

‘Het bleek dat je bij AT5 zonder enige ervaring cameravrouw kon worden, als je maar bereid was het harde nieuws te volgen. En dat was ik, want ik wilde in die tijd graag documentaires leren maken.’ Na twee jaar op oproepbasis door de straten van de hoofdstad te hebben gejakkerd besloot ze dat haar ‘grootste talent toch niet in het cameravrouwschap lag’.

Inmiddels had haar politieke opmars haar naar Den Haag gevoerd, waar ze fractiemedewerker werd van PvdA-Kamerlid Frank Heemskerk. Blom hielp Heemskerk onder meer het debat voorbereiden over de hervorming van het zorgstelsel, die minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst (VVD) in 2005 door het parlement wist te loodsen, ondanks de tegenstem van de PvdA. ‘Dat deed ze echt steengoed’, kijkt Heemskerk terug. ‘Zo goed zelfs dat Wouter Bos haar al snel inpikte.’

Na vier jaar PvdA wilde ze graag haar ‘eigen tuintje’ hebben, in plaats van dienstbaar zijn aan een politicus. Ze werd ‘Chef Geld’ bij de Argumentenfabriek, een adviesbureau dat bedrijven en overheden raad geeft over ‘helder denken’. Sinds 2014 is ze hoofdeconoom bij ING Nederland, sinds afgelopen zomer internationaal hoofdeconoom.

‘Marieke is niet iemand die genoegen neemt met het alleen maar oplossingen op papier zetten, al is dat al een enorm karwei op zich’, zegt Sandra Phlippen, hoofdeconoom Nederland bij ABN Amro. ING, ABN Amro en Rabobank publiceerden eerder dit jaar samen een rapport over de problemen op de woningmarkt. ‘Ze gaat dan ook het veld in om te praten met ministeries, woningbouwverenigingen, werkgevers en andere belanghebbenden, om er zeker van te zijn dat alle partijen de oplossingen ook echt tussen de oren krijgen. Dat vind ik heel bewonderenswaardig aan haar.’

Voltijdprinsjes

Zoals de moeder van Marieke Blom vroeger thuis bleef voor de kinderen, is het rolpatroon in haar eigen gezin momenteel omgedraaid. Zij werkt voltijd, terwijl haar echtgenoot, een productontwikkelaar in de voedingsindustrie, het huishouden runt, vertelt de moeder van twee dochters.

‘Mijn man en ik hebben heel lang allebei vier dagen gewerkt, en op een gegeven moment ook allebei vijf dagen. Dat laatste was wel echt aanpoten. Dat mijn man op dit moment niet werkt, maakt het voor mij veel makkelijker om ontspannen te kunnen werken.’

Blom stoort zich er soms aan hoe de discussie over de arbeidsparticipatie van vrouwen dikwijls uitdraait op een loopgravenoorlog tussen ‘deeltijdprinsesjes’ en ‘voltijdprinsjes’. ‘Je ziet dan twee groepen mensen die elkaar totaal niet lijken te willen verstaan.’

‘De ondertoon in de discussie is vaak dat vrouwen het zichzelf erg makkelijk maken door deeltijd te werken. Je kunt ook zeggen: mannen maken het zichzelf makkelijk door voltijd te werken. Ga als vrouw maar eens vijf dagen werken, en dan ook nog zorgen dat er ’s avonds eten op tafel staat. En op zaterdag nog lekker het huis schoonmaken en met de kinderen naar sport of verjaardagsfeestjes. Lang niet iedereen kan zich een werkster of oppas veroorloven. Wat voor leven verwacht je dan van vrouwen?’