ING hangt alsnog vervolging boven het hoofd om witwasaffaire

ING trof vorig jaar een recordschikking met het Openbaar Ministerie (OM) van 775 miljoen euro, nadat was vastgesteld dat het bedrijf in de periode 2010 tot 2016 ‘structureel de wet had overtreden en zich schuldig heeft gemaakt aan een groot aantal strafbare feiten’.

Concreet onderzocht het OM vier zaken. Die waren volgens justitie ‘exemplarisch’ voor de talrijke blunders die de bank maakte bij de aanpak van criminele geldstromen. Een van de bekendste zaken was de Vimpelcom-affaire. Dit Noors-Russische bedrijf trof in 2016 een schikking van 358 miljoen euro met de Nederlandse staat vanwege het omkopen van de dochter van de toenmalige Oezbeekse president Karimov. Een deel van dit omkoopgeld liep via ING-rekeningen.

Met de megaschikking voorkwam ING een strafzaak en werd ook afgesproken dat de bank niet meer kon worden vervolgd voor soortgelijke witwaszaken uit die periode. Uiteindelijk stapte financieel directeur Koos Timmermans op, andere bestuurders bleven aan, al zag topman Ralph Hamers wel af van zijn bonus.

Artikel 12

Twee partijen die zeggen door het falende beleid van ING gedupeerd te zijn, stapten echter naar de rechter om via een zogeheten artikel-12-procedure alsnog vervolging van de bank af te dwingen. Het gerechtshof heeft nu in een zogeheten tussenbeschikking geoordeeld dat ze ontvankelijk zijn.

Het hof moet nu nog inhoudelijk oordelen over de kwestie en heeft bij het OM het ING-dossier opgevraagd om zo te kunnen oordelen of de bank alsnog vervolgd moet worden, zo blijk uit de tussenbeschikking. Het hof oordeelt daarin dat de gedupeerden ‘door het achterwege blijven van strafvervolging’ zijn getroffen in hun belang.

De twee klagers betreffen de curator in een Amerikaanse fraudezaak rond het bedrijf IB Capital en de Amsterdamse zakenman Sam van Doorn. Advocaat Jurjen de Korte, die optreedt namens de Amerikaanse curator, zegt blij te zijn met de beslissing van het hof en uit te zien naar een inhoudelijk oordeel. Van Doorn had een trustbedrijf met een compagnon met wie hij ruzie kreeg. Volgens Van Doorn had zijn compagnon meer dan 100 miljoen euro witgewassen via vennootschappen van het bedrijf met behulp van ING-rekeningen.

Van Doorn zei in 2015 al in de Volkskrant dat hij ING verschillende keren had gewaarschuwd voor vreemde transacties. Zijn ex-compagnon werd vorig jaar tot drie jaar cel veroordeeld voor witwassen en valsheid in geschrifte.

Individuen

Met de schikking besloot het OM ook om af te zien van vervolging van individuele ING-bankiers, omdat volgens justitie het falen niet te herleiden was tot individuen. In een andere artikel-12-procedure, aangespannen door bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman, blijkt het hof ook beslist te hebben dat zijn klacht ontvankelijk is. Dat meldt Het Financieele Dagblad. Lakeman probeert via het gerechtshof de vervolging van ING-topman Hamers af te dwingen vanwege de witwasaffaire. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

Mocht het gerechtshof beslissen dat ING vervolgd moet worden, dan vervalt de eerder getroffen schikking, zo staat in de overeenkomst. In dat geval moet de Staat het bedrag van 775 miljoen euro weer terugbetalen aan de bank.