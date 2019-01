ING deelt ‘aanzienlijk’ minder bonussen uit na witwasschandaal

Exterieur van het hoofdkantoor van ING. Beeld ANP

De reden hiervoor is de megaschikking die ING in september vorig jaar trof met het Openbaar Ministerie om vier witwaszaken die speelden tussen 2010 en 2016 bij ING in Nederland. Zij waren volgens het OM ‘exemplarisch’ voor de talrijke blunders die de bank maakte bij de aanpak van criminele geldstromen. Om aan een slepende rechtszaak te ontkomen, betaalde ING 675 miljoen euro. Daar kwam nog eens 100 miljoen euro bovenop. Dat is het bedrag dat ING ten onrechte zou hebben bespaard door te weinig personeel in te zetten om dubieuze klanten en verdachte geldstromen te controleren.

De top van ING besloot op de dag van de boete al van een bonus af te zien, maar nu ‘blijft er voor de meeste medewerkers ook bijna niets over’, melden bronnen aan het FD. Ondanks de boete draaide ING financieel gezien een prima jaar; het aantal klanten groeide, er hoefde weinig geld te worden gereserveerd voor slechte leningen en de winst was elk kwartaal hoger dan waar analisten op rekenden.

Knauw

Vooral Nederlandse medewerkers van ING zijn de dupe van het bonusbesluit. Bij de kantoren in het buitenland werken nogal eens mensen bij wie een variabele beloning die samenhangt met de winstgevendheid van het bedrijf in het contract is vastgelegd. Bovendien kreeg de Nederlandse tak de hoge boete voor de witwasmisstanden.

Voor de boete kreeg het imago van ING ook al een knauw toen de bank het loon van topman Hamers met 50 procent wilde verhogen naar 3 miljoen euro.

In een poging nieuwe schandalen zoals bij ING dit jaar te voorkomen, scherpt minister Wopke Hoekstra van Financiën de beloningsregels voor de banken verder aan. Zo mogen aandelen die deel zijn van de vaste beloning, pas na vijf jaar worden verkocht.