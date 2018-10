ING-commissaris maant politiek toontje lager te zingen en raakt opnieuw verwikkeld in aanvaring met Den Haag

In de toch al ijzige relatie tussen ING en politiek Den Haag verkennen beide partijen nieuwe diepten nadat commissaris Henk Breukink van de grootste bank van Nederland heeft betoogd dat politici ‘hun toon moeten matigen’. Met de ‘bijzonder hardvochtige’ reacties op de witwasschikking van 775 miljoen euro voedt de Tweede Kamer zelf het wantrouwen in de samenleving, stelt de commissaris, en niet zozeer ING.

ING-commissaris Henk Breukink. Foto Hollandse Hoogte

‘Het is tijd dat de ‘club van 150’ (de Tweede Kamer, red.) zich gaat realiseren dat het een bredere en overbruggende rol heeft en niet moet wijzen naar anderen waar iets fout gaat’, schreef Breukink woensdag in een opiniestuk in het Financieele Dagblad. De ING-commissaris erkent dat ING zeer nalatig is geweest in de witwasaffaire, maar volgens hem is het nu eenmaal moeilijk voor grote banken ‘om alles dicht te krijgen’. Door ‘anticiperend op de publieke opinie’ bij bedrijven waar iets mis gaat ‘extra kooltjes op het vuur te gooien’, maken politici het probleem alleen maar groter, zegt Breukink in een toelichting tegen NRC Handelsblad.

Tweede Kamerleden reageerden furieus. ‘Beste meneer van ING. Nee. Ik matig mijn toon niet. Groetjes’, twitterde SP-Kamerlid Peter Kwint. ‘PS Dat wantrouwen naar bankiers aan ons wijten is echt wat veel eer. Dat lukt jullie prima zelf met die aanhoudende stroom schandalen. Nou doei he.’

Ook Kamerleden van PvdA, CDA en VVD (‘ING stop met vingerwijzen en kijk zelf eens in de spiegel’) reageerden geïrriteerd.

Dit voorjaar moest de grootste bank van Nederland onder zware politieke en maatschappelijke ophef al na een paar dagen een grote loonsverhoging voor topman Ralph Hamers intrekken. Die ‘is eredivisie, maar wordt Jupiler League betaald’, zei toenmalig president-commissaris Jeroen van der Veer.

Na een korte zomerstop bleek recent dat via ING jarenlang op grote schaal geld is witgewassen, een affaire die voor 775 miljoen euro – de grootste ooit in Nederland – werd geschikt. De bank volstond aanvankelijk met excuses en het schrappen van de bonus van Hamers. Na alweer grote ophef – de nieuwe president-commissaris Hans Wijers moest op het matje komen bij minister Wopke Hoekstra van Financiën – maakte ING even later bekend dat tweede man Koos Timmermans vanwege de affaire opstapt.

Maatschappelijke antenne

De affaires hebben in Den Haag en bij toezichthouders ernstige twijfels opgeroepen over de maatschappelijke antenne van ING. De bank heeft naast D66-prominent Wijers ook oud-CDA-premier Jan Peter Balkenende als commissaris. ING moest in de kredietcrisis met miljarden euro’s staatssteun worden gered.

Net nu de ergste woede over de (schikking van de) witwasaffaire wat was weggezakt, komt Breukink met zijn betoog. De ‘executive coach’ van topbestuurders van bedrijven en semipublieke instellingen is al sinds 2007 – dus van voor de kredietcrisis – commissaris bij ING. Volgens de bank zijn het opiniestuk en het toelichtende interview op persoonlijke titel, hoewel Breukink in beide wordt opgevoerd als ING-commissaris. ING laat in het midden of dat betekent dat de bank afstand neemt van zijn uitspraken.

Volgens Breukink ergeren veel meer mensen in zijn omgeving zich eraan hoe ze bejegend worden, maar willen ze daar niets over zeggen omdat ze dan ‘de aandacht maar op zichzelf vestigen’. De ING-commissaris ziet ‘een industrie’ van media, Tweede Kamer en kabinet ‘die het wantrouwen jegens grote organisaties voedt’. Vanwege ‘alle mooie instituten die dit land vormen’ zouden ‘onze volksvertegenwoordigers’ niet moeten wijzen naar anderen waar iets fout gaat, en hun toon moeten matigen, aldus de commissaris.

Adviseur en toezichthouder Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep merkte donderdag op dat Breukink als ING-commissaris niet beseft dat het gevaarlijk is de ander te bekritiseren als je eigen groep een (nog) slechtere reputatie heeft. ‘De bankensector wint het niet van de politiek, waarbij het triest is dat de discussie totaal niet over de inhoud gaat.’