ING blokkeert rekening Viruswaarheid, Willem Engel dreigt met schadeclaim

Willem Engel. Beeld ANP

‘Dit is een opmaat om mij te ruïneren’, zegt de Rotterdamse dansleraar tegen het AD. Hij wil een spoed-kort geding als de bank de maatregel niet terugdraait. ING wil het bericht niet bevestigen, omdat het nooit mededelingen doet over klantrelaties. Wel zegt de bank ‘in zijn algemeenheid’ dat een maatregel als het bevriezen van een rekening ‘echt niet zomaar’ wordt genomen. ‘Bij zo’n maatregel is er al voor een langere periode contact’, aldus een woordvoerder tegen de krant.

Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) mogen banken alleen zaken doen met klanten waarvan ze alle correcte en actuele gegevens hebben. ING zou dus in overtreding zijn als het diensten zou blijven leveren aan Viruswaarheid, zegt hoogleraar Bart Joosen (VU), die gespecialiseerd is in financieel toezicht. ‘Als er een vermoeden bestaat dat er iets niet in orde is, moet de bank de dienstverlening aan de klant stoppen. In elk geval tot de gegevens binnen zijn, en goed gecontroleerd zijn.’

Willem Engel, het gezicht van het verzet tegen de coronamaatregelen, erkent in het AD dat hij de gegevens eerder niet geleverd heeft. Dat kwam volgens de dansleraar omdat hij niet wist dat het ING was. Het cliëntonderzoek werd gedaan door een derde partij. Engel zegt de gevraagde stukken inmiddels gewoon geleverd te hebben. ‘En toch gaat de bank over op deze maatregel. Zeer opmerkelijk. We zijn langzaam aan het veranderen in een maffiastaat.’

Volgens hoogleraar Joosen zou het kunnen zijn dat de gegevens inmiddels binnen zijn, maar die moeten door de strenge regels dan nog grondig worden gecontroleerd. Daar weet ING alles van: de bank trof in 2018 een recordschikking van 775 miljoen euro omdat het onvoldoende had gedaan aan het voorkomen van witwassen. Voormalig topman Ralph Hamers, tegenwoordig de baas bij UBS in Zwitserland, wordt hiervoor alsnog vervolgd.

Volgens Joosen moet de bank alle gegevens hebben over de eigenaar van de rekening en de transacties, onder meer om de herkomst van het geld vast te kunnen stellen. Volgens het AD waren er afgelopen zomer al vraagtekens over de financiering van Viruswaarheid. De bankrekening die de actiegroep gebruikte voor donaties van sympathisanten was in beheer bij de stichting Dancamundo. Daarvan was Willem Engel voorzitter, secretaris en penningmeester. Het is niet duidelijk of deze stichting een rol speelt bij het besluit van ING.

De advocaat van Willem Engel sommeert ING om de blokkade van de rekening direct op te heffen, anders volgt een spoed-kort geding. Dat kan binnen een dag gehouden worden. Bij een normaal kort geding duurt dat een week. Engel zou ING ook kunnen vragen het geld over te maken naar een andere bank, maar dat mag ING niet doen, zegt hoogleraar Joosen. Dan werkt de bank mee aan een verdachte transactie.