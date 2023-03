Informateurs wacht zware klus: besturen zonder BBB kan haast niet, maar mét geeft praktische problemen

Verkiezingsavond in het provinciehuis in Assen. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma ontmoet BBB-kandidaten. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Just the two of us’, speelt het jazzcombo woensdagavond in de foyer van het Provinciehuis in Assen. Met de eerste uitslagen uit Emmen en Meppel tekent zich een daverende verkiezingswinst af voor de BoerBurgerBeweging in Drenthe. Maar zelfs met de 17 zetels die de partij uiteindelijk bemachtigt, zal de BBB meer dan één partner nodig hebben om tot een meerderheidscollege te komen.

Bestuurlijke ambitie heeft de nieuwkomer zeker, zegt BBB-lijsttrekker Gert-Jan Schuinder. Over de volgende stap is ook al nagedacht. Schuinder weet wie hij donderdag moet bellen om als informateur aan de slag te gaan. ‘We zijn er klaar voor.’

De politieke fragmentatie die vorig jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een voorlopig hoogtepunt kende, zet door in de Statenzalen. Als een moedereend met een sliert jonkies achter zich aan, daarop lijken de electorale grafieken uit onder meer Friesland, Overijssel en Drenthe. Met de BBB als grote voorganger.

Door de monsterzege van de nieuwkomer verliezen waarschijnlijk alle huidige provinciebesturen hun meerderheid. En met uitzondering van de electoraal gulzige BBB worden de resterende zetels steeds gelijkmatiger over de overige partijen verdeeld.

Versnippering

Dat geeft in de eerste plaats praktische problemen. ‘Je ziet dat het hele spectrum fragmenteert. En dat is best ingewikkeld’, zegt de Drentse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, die ook de komende periode als voorzitter moet waken over het provinciebestuur. ‘Je moet wel zorgen dat je een beetje ordentelijk kunt vergaderen en besluiten kunt nemen.’

De versnippering zal ook tot hoofdbrekens leiden bij de informateurs, die dezer dagen aangezocht worden om mogelijke coalities af te tasten. En niet alleen vanwege de getalsmatige puzzel. Ook langs inhoudelijke lijnen is het politieke spectrum gespleten.

Toch is er een groot verschil met de in veel provincies uiterst moeizame formatie na de vorige Statenverkiezingen. Destijds werd het samenstellen van provinciebesturen flink bemoeilijkt door de plotse opkomst van Forum voor Democratie. Door de stijl en standpunten van de beweging van Thierry Baudet stonden andere partijen niet in de rij voor samenwerking.

Gedwongen onteigening

In veel provincies lijkt een nieuw provinciebestuur zonder BBB alleen in theorie mogelijk. Maar gaat het bijvoorbeeld lukken om in de BBB-provincies tot overeenstemming te komen over het meest heikele provinciale dossier voor de komende periode: de stikstofkwestie?

In navolging van partijleider Caroline van der Plas benadrukten provinciale lijsttrekkers de afgelopen dagen dat het gedwongen onteigenen van boeren voor BBB onbespreekbaar is. Het kabinet houdt die optie wel open, als vrijwillig uitkopen niet genoeg oplevert. Ook keert BBB zich tegen het voornemen om de stikstofuitstoot al in 2030 te halveren, zoals in het regeerakkoord staat.

Gewapend met de verkiezingsuitslag zal BBB voet bij stuk houden. Samenwerking over links (inclusief D66) wordt daarmee haast ondoenlijk. Over rechts is meer mogelijk. In Drenthe en Overijssel, bijvoorbeeld, heeft BBB al genoeg aan samenwerking met de VVD en CDA.

Zo’n constructie zal vooral de regeringspartijen dwingen tot het bekennen van kleur. Al tijdens de campagne namen meerdere provinciale kopstukken van die partijen – ook die in Drenthe – afstand van het regeringsbeleid.

Boerenzakdoek

‘Ik ben de afgelopen dagen al volop gebeld’, grijnst de Drentse BBB-voorman Schuinder, terwijl zijn zoon een boerenzakdoek vouwt. ‘Op grote dossiers als stikstof, dan zie ik genoeg bijval van andere partijen. Zij hebben dan in Den Haag alleen meer uit te leggen dan wij.’

VVD en CDA interpreteren de uitslag vooral als een afstraffing van het kabinetsbeleid, waar ze zich graag van losweken. Woensdagavond komt de toenadering in voorzichtige taal. ‘Het is aan de grootste partij om de formatie te starten. En die zal nagaan waar partijen elkaar kunnen vinden’, zegt scheidend VVD-kopstuk Henk Brink diplomatiek. Ook CDA-leider Henk Jumelet kent z’n klassiekers. ‘Ons past bescheidenheid. Maar als je kunt helpen om het bestuur van Drenthe op orde te houden, dan ben ik beschikbaar.’

In Noord-Brabant, Zeeland en Friesland is een vierde partij nodig. In provincies waar een rechts blok geen meerderheid heeft, zoals bijvoorbeeld in Noord-Holland en Groningen, is de puzzel nog een stuk ingewikkelder. Zonder BBB zijn zeker vijf partijen nodig, die onderling ook nog eens flink verschillen.

Andere smaken

Er zijn andere smaken. In Limburg werd de afgelopen vier jaar tot twee keer toe uit nood gegrepen naar een ‘extra-parlementaire’ bestuursvorm. Daarin namen gedeputeerden geen zitting namens hun partij en opereerden ze relatief los van een fractie, zonder de tucht van een gedetailleerd coalitieakkoord.

Een wenkend perspectief voor andere provincies? De ervaringen in Limburg waren niet onverdeeld positief, bleek uit een evaluatie door onderzoekers van de Universiteit van Tilburg. De constructie bood ruimte voor meer inspraak van de Staten – ook voor kleinere fracties.

Maar juist ook het het ontbreken van een stabiele basis maakte het provinciebestuur op kritieke momenten kwetsbaar. Limburgse gedeputeerden wezen er bovendien op dat de constructie kan leiden tot ‘shoppen’, terwijl juist het stikstofvraagstuk noopt tot een consistente aanpak.

Forum-toestanden

Eerst zal er vooral gekeken worden naar de BBB. Nummer 2 op de lijst in Drenthe, Agnes Jongman uit Nieuw-Balinge, weet dat de partij een grote verantwoordelijkheid wacht. ‘Mensen waarschuwen ons: alsjeblieft geen Forum-toestanden. Maar daar hoeven ze niet bang voor te zijn, daar staan wij voor in.’

BBB sloeg bewust de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 over om de organisatie op de rails te krijgen, zegt lijsttrekker Schuinder. ‘We zijn echt goed voorbereid. Al sinds de zomer van 2020 zijn we bezig met deze club.’ Er is een ‘groslijst’ van mensen met ‘een bulk bestuurlijke ervaring’.

De eerste tekenen van bestuurlijk elan zijn er al. Als een doorgewinterde politicus laat Schuinder zich de namen van kandidaat-gedeputeerden niet ontfutselen. En zo opstandig als de partij zich opstelde tijdens de campagne, zo diplomatiek kiest Schuinder nu zijn woorden. De aanpak van BBB zal ‘niet overhaast’ zijn, ‘nuchter en pragmatisch’. ‘En wij moeten ons natuurlijk ook aan de wet houden.’

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma houdt de moed erin. ‘Laten we uit onze schuttersputjes komen, de armen in elkaar haken en er voor Drenthe iets moois van maken.’