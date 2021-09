Informateur Remkes meldt zich: ‘Als dit de houding blijft, ben ik er snel klaar mee’

Johan Remkes kwam woensdagmiddag aan bij de Stadhouderskamer voor een gesprek met Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. Beeld ANP - Bart Maat

Dat zei Remkes woensdagmiddag nadat hij van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp officieel de opdracht had aangenomen om de volgende fase in de formatie te begeleiden. De VVD-coryfee is meteen begonnen met zijn klus. Achtereenvolgens praat hij vandaag met Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra, de leiders van VVD, D66 en CDA. Dat zijn de drie partijen waarmee hij een minderheidskabinet moet proberen te vormen, zoals de Tweede Kamer hem dinsdagavond officieel vroeg in een motie.

Remkes benadrukte dat dat inderdaad het eerste doel van zijn zoektocht wordt. Toch sluit hij niet uit dat er nog meerderheidsopties te vinden zijn. Daarom praat hij donderdag ook met de leiders van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, de partijen die tot nu toe op blokkades stuitten van VVD, CDA of D66. Hij kondigde wel aan dat hij aan de vraag wie er met wie wil regeren niet veel tijd zal verspillen. ‘Op korte termijn komt de focus op de inhoud.’

Na vijf verkenners plus de langstzittende informateur uit de parlementaire geschiedenis (Mariëtte Hamer) is Remkes de zesde in rij die mag proberen de formatie vlot te trekken. Hij begint daar niet onbevooroordeeld aan, liet hij weten. Als buitenstaander groeide zijn ergernis over de sfeer op het Binnenhof van de afgelopen maanden.

Dat is ook de voornaamste reden dat hij ja zei toen hem het verzoek bereikte om een poging te wagen. ‘Ik zag met enig gevoel van irritatie dat het proces bezig was om in het slop te lopen. Dan heb je ook zelf een verantwoordelijkheid.’ Hij voegde er wel aan toe dat het uiteindelijk niet om hem gaat maar om de partijen. ‘Ik las vanmorgen in de krant dat ik het nu moet doen. Dat was fout. Niet Remkes moet het doen, maar de partijen zelf.’

Hij kondigde aan dat zijn geduld niet oneindig is. Hij verlangt van alle partijleiders ‘een verantwoordelijke en constructieve opstelling in brede zin’. Op een deadline wil hij zich voorlopig niet vastleggen. ‘Of deze fase lang of kort gaat duren kan ik nu nog niet zeggen. We gaan dit op een zorgvuldige wijze doen. Wel kan ik beloven dat ik niet meer tijd neem dan nodig is. Daar vragen de problemen om, en ook de burgers van dit land en het aanzien van de politiek. En Limburg. Daar heb ik ook nog wat verantwoordelijkheden liggen.’ Remkes is sinds enkele maanden waarnemend gouverneur in die provincie. Het informateurschap doet hij er tijdelijk bij.

Hoewel Remkes verwacht dat het niet eenvoudig wordt, zie hij nog wel voldoende perspectief op een kabinet. Hij heeft met belangstelling gekeken naar het Kamerdebat van dinsdagavond, waar D66-leider Kaag haar aanval van maandagavond op VVD-leider Rutte weer inslikte. ‘In mijn waarneming zijn de broze lijntjes niet gebroken', aldus Remkes. ‘Het gevoel van urgentie heeft misschien zegenrijk gewerkt. Maar we gaan het zien. Ik denk dat er voldoende verantwoordelijkheidsbesef is.’