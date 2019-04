Informateur Flevoland adviseert college met Forum voor Democratie

Annemarie van Gaal Foto ANP Volgens zakenvrouw Annemarie van Gaal, informateur namens Forum voor Democratie, vindt dat het nieuwe Flevolandse provinciebestuur moet bestaan uit de partijen FvD, VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie. Beeld © Kippa

Flevoland is de eerste en voorlopig enige provincie waar Forum voor Democratie gaat onderhandelen over een plek in het college. Eerder werd de partij al in zes provincies uitgesloten van deelname.

Waar in andere provincies de samenwerking met Forum afketste op het standpunt van die partij over het klimaatbeleid, zou er in Flevoland wél overeenstemming zijn over de bouw van windmolens. Forum is bereid de met het Rijk gemaakte afspraken over de bouw van windmolens door te voeren. Daarna komen er geen nieuwe molens bij en gaat de provincie zelf beslissen over het duurzaamheidsbeleid. Daarmee sluit Forum voor het eerst een compromis over het provinciale klimaatbeleid.

In het verslag van informateur Van Gaal over de verkennende gesprekken staat ook dat de geadviseerde coalitie positief in zal stemmen met uitbreiding van luchthaven Lelystad. Dat vraagstuk is al jaren onderwerp van discussie in de provincie. Uitbreiding zou economische groei voor de regio betekenen, maar ook leiden tot geluidsoverlast en vervuiling. Als het huidige advies uiteindelijk tot een college leidt, mag het aantal vliegbewegingen in Lelystad groeien naar meer dan de nu afgesproken 45 duizend per jaar.

Hertelling

Informateur Van Gaal moest lang wachten met haar advies doordat de stemmen in Flevoland nog werden herteld. De hertelling was aangevraagd door het CDA, dat ongeveer tien stemmen te kort kwam voor een vierde zetel in de Staten.

Na hertelling is de zetelverdeling ongewijzigd. Daardoor blijf het CDA hangen op drie zetels. Blijdschap is er wel bij Denk, dat haar enige zetel in het provinciehuis behoudt.

Zuid-Holland

In Zuid-Holland – de andere provincie waar winnaar Forum nog het initiatief heeft – is er voorlopig nog geen witte rook. Het informatieproces verloopt daar moeizaam. Na de verkennende gesprekken kon informateur Hans Wiegel geen advies uitbrengen. Wiegel maakt daarom een ‘pas op de plaats’ om te kijken of de partijen er zelf uit kunnen komen.

FvD, VVD en CDA willen nu een aanvullende ronde gesprekken om te zoeken naar overeenstemming. Zij gaan kijken of op termijn een vierde partij kan aansluiten.

Forum deed zonder gedetailleerd partijprogramma mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. De gesprekken verlopen daarom ook in andere provincies stroef. In Zeeland en Overijssel – waar Forum ook nog meedoet – zijn extra gesprekken nodig om te kijken of samenwerking met Forum mogelijk is.